Diğer
Kategoriler

10 saniyede 25 bin liralık motosikleti böyle çaldılar

Kadıköy’de kasklı hırsızlar 25 bin lira değerindeki motosikletin direksiyon kilidini 10 saniyede kırarak çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken hırsızların, motosikleti götürürken ki rahat tavırları ise dikkat çekti.

10 saniyede 25 bin liralık motosikleti böyle çaldılar

07 Kasım 2017 09:15
10 saniyede 25 bin liralık motosikleti böyle çaldılar - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz 27 Ekim Cuma günü saat 03.30 sıralarında Kadıköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli ve kasklı 2 hırsız, gece saatlerinde kaldırımda park halinde olan 25 bin lira değerindeki motosikletin yanına geldi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlardan biri geldikleri motosikletin yönünü değiştirirken diğeri de motosikletin üstüne bindi. Yaklaşık 10 saniye içerisinde motosikletin direksiyon kilidini kıran hırsızlar, ardından motosikleti yürütmeye başladı. Bir süre sonra motosikletlere binen hırsızlar hızla gözden kayboldu. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kendi motosikletiymiş gibi üstüne binip çaldı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kasklı 2 hırsız motosiklet ile park halindeki motosikletin yanına geliyor. Buradan duran hırsızlar biri motosikletin yönünü çevirirken diğeri de çalacakları motosikletin üstüne biniyor. Kısa sürede direksiyon kilidini kıran hırsız ardından motosikleti bir süre yürütüyor. Daha sonra hırsızlar motosikletlerin üstüne binerek hızla gözden kayboluyor.

Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur
 

Etiketler: hırsızlık, Kadıköy

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç