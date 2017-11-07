10 saniyede 25 bin liralık motosikleti böyle çaldılar

Olay, geçtiğimiz 27 Ekim Cuma günü saat 03.30 sıralarında Kadıköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli ve kasklı 2 hırsız, gece saatlerinde kaldırımda park halinde olan 25 bin lira değerindeki motosikletin yanına geldi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlardan biri geldikleri motosikletin yönünü değiştirirken diğeri de motosikletin üstüne bindi. Yaklaşık 10 saniye içerisinde motosikletin direksiyon kilidini kıran hırsızlar, ardından motosikleti yürütmeye başladı. Bir süre sonra motosikletlere binen hırsızlar hızla gözden kayboldu. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kendi motosikletiymiş gibi üstüne binip çaldı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kasklı 2 hırsız motosiklet ile park halindeki motosikletin yanına geliyor. Buradan duran hırsızlar biri motosikletin yönünü çevirirken diğeri de çalacakları motosikletin üstüne biniyor. Kısa sürede direksiyon kilidini kıran hırsız ardından motosikleti bir süre yürütüyor. Daha sonra hırsızlar motosikletlerin üstüne binerek hızla gözden kayboluyor.

Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur

