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10 saniyede hırsızlık kamerada

Maltepe’de bir kafeden yaklaşık 10 saniyede 800 TL çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Kafenin bir haftada iki kez soyulduğu öğrenildi.

10 saniyede hırsızlık kamerada

03 Haziran 2018 10:14
10 saniyede hırsızlık kamerada - Tıkla İzle

Olay, saat 05.00 sıralarında Maltepe Küçükyalı Mahallesi Bağdat Caddesi’nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafenin kapatılmasının ardından önüne gelen bir kişi, yaklaşık 11 dakika çevrede dolaşarak etrafı kolaçan etti. Ardından kafenin camekanlı kapısını kanırtarak açan şüpheli koşarak kasaya yöneldi. Kafenin kasasını hiç zorlanmadan bulan şüpheli, kasada bulunan 800 TL’yi yaklaşık 10 saniyede alıp koşarak kafeden çıktı. Hırsızlık şüphelisinin yaklaşık 10 saniyede yaptığı soygunu kafenin güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

Bir hafta içerisinde ikinci soygun

Kafenin sahibi Tamer Çelik, bir hafta içerisinde ikinci soygun olduğunu belirterek, “Bu hafta içerisinde ikinci kez oluyor. Bir dükkanın deposunda yaşadık bu hırsızlık sıkıntısını, şimdi de dükkanın büfe kısmında yaşadık. Hırsız yaklaşık dükkanın önünde 11 dakika gezdikten sonra direkt kasayı eliyle bulmuş gibi buluyor. Kasadaki parayı alıp gidiyor. Zarardan ziyade bu işin yıkım kısmı oluyor, maddi olarak çok bir zararımız yok, 800 TL gibi bir kaybımız var. Depo ile birlikte depoda yaklaşık 8-9 bin TL gibi bir zayiatımız vardı. Depoda da kamera sistemimiz, klimalar ve çeşitli şeyleri alıp götürmüşler” dedi. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.  

Aydemir Kadıoğlu
 

 

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