Dünyada her iki dakika da bir kadının rahim ağzı kanserinden hayatını kaybederken, Özel Hayat Hastanesi yaptığı seminerlerle kadınlar için bu kanser vakasının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Türk Metal Sendikası Bursa Şubesi Sosyal Tesislerinde Hayat Hastanesi ve Türk Metal Sendikası Kadın Kolları işbirliği ile seminer düzenlendi. Kadın emekçilere yönelik verilen eğitimde kadınlara ve genç kızlara bu konunun ne kadar önemli olduğunu aktaran Özel Hayat Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazmiye Şentürk, Türk Metal Sendikası Bursa Şubesi üyesi olan 150 kadının konuğu oldu. Kanser tarama yöntemleri ile ilgili bilgi veren Şentürk, rahim ağzı kanserinin diğer kanser türlerine göre teşhis edilmesinin daha kolay olduğunu ifade etti. Şentürk, ”Rahim ağzı kanseri çok uzun yıllar geliştiği için tehlikeli boyuta gelmeden yakalama şansı var. Buna rağmen her yıl yaklaşık 500 bin rahim ağzı kanseri vakası yaşanmaktadır. Dünyada 300 bin kadın bu hastalık sebebiyle hayatını kaybediyor” dedi.

Kadın hastalıkları yönünden düzenli muayenenin önemine değinen Şentürk, Muayene sırasında yapılacak olan 10 saniyelik smear testiyle rahim ağzı kanseri olma olasılığınızı ortadan kaldırmış olabilirsiniz. Muayeneler ve testlerin ne kadar önemli olduğu bu sonuçtan da ortaya çıkmış oluyor. Bu muayeneler sırasında sadece kanser değil, rahim enfeksiyonlarının ve kistlerin de kontrolü sağlanmış oluyor. Ayrıca enfeksiyonları niteliğine göre tespit etmiş oluyoruz. Tarama kontrollerini yaptırıp hiçbir şikayeti olmayan kişi her ihtimale karşı, yılda bir kez bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekiyor” diye konuştu.

Son olarak ise Şentürk, “Etkin yapılan tarama programlarıyla erken evrede yakalanan rahim ağzı kanserlerinin tedavisi mümkünken, geç evrede fark edilenlerinin ise tedavi edilme oranı çok düşüktür. Bu sebeple 18 yaş üzerindeki bütün evli bayanların her yıl tarama yaptırması gerekmektedir. 21-29 yaşları arasında üç yılda bir test uygulanmalıdır. 30 yaşından sonra ise her beş yılda bir kontrol sağlanmalıdır. Tarama testi sonuçlarına göre eğer kanser öncüsü bir durumdan şüphe edilirse gerekli işlemi uygulanır” şeklinde konuştu.

Programda, seminere katılan tüm kadınlara kanser taraması için smear testi yaptırma imkanı verildi.