Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Diyadin ilçesi Tendürek Dağı mevkiinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda bugün saat 14.35 sularında aralarında 15 Eylül 2016 tarihinde Tendürek Dağı Karakuş Tepe bölgesinde asker, korucu ve sivil vatandaşlarımızın şehit edilmesi olayına karışan 3 PKK'lı terörist ile temas sağlanmış, güvenlik güçlerince yapılan ‘dur’ ihtarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan silahlı çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyona devam edilmektedir" denildi.