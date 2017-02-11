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10 Şubat Cuma reyting sonuçları | Survivor mı Arka Sokaklar mı zirvede?

10 Şubat Cuma reyting sonuçlarını sizler için derledik. 10 Şubat Cuma reytinglerde hangi dizi ilk sırada? Reyting sonuçları merak ediliyor. Reyting sonuçlarında ilk sırada hangi dizi var? İşte reyting sonuçları ile ilgili bilmeniz gerekenler…

10 Şubat Cuma reyting sonuçları | Survivor mı Arka Sokaklar mı zirvede?

11 Şubat 2017 10:30

10 Şubat Cuma reytinglerde hangi dizi ilk sırada? 10 Şubat Cuma reyting sonuçları merak ediliyor. TOTAL ve AB sıralamalarında reytinglerde ilk sırada hangi dizi var? 10 Şubat Cuma AB reyting sonuçlarına göre ilk sırada Survivor oldu. TOTAL’de ilk sırada ise Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar oldu. Reytinglerde TOTAL’de 2. Sırada Aşk ve Mavi yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI NASIL ÖLÇÜLÜR? 

Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.

REYTİNG ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Reyting oranları belirlenen deneklerin televizyonlarına bağlanan peoplemeter adı verilen cihazlar aracılığı ile belirlenir. Bu cihazlar deneğin saat kaçta hangi kanalı izlediğini ne kadar süre ile izlediğini ortaya koyar ve tüm televizyonlara ve programlara bir yüzde ve puan verir. Buna göre bir sıralama yapılır. Total adı verilen puantaj ve sıralamada tüm deneklerin değerlendirmeleri göz önünde bulundurulurken AB adı verilen sıralamada ise gelir seviyesi ve eğitim seviyesi diğer deneklere nazaran daha yüksek olan grubun sıralamasıdır.Reyting denekleri nasıl seçiliyor Reyting denekleri şirketlerin aldığı başvurular arasından seçiliyor. Denekler evlerinde televizyonlarını açtığı cihaz kayda giriyor ve hangi kanal izleniyorsa onun reytingi artmaya başlıyor.

Etiketler: 10 şubat cuma reyting, Arka Sokaklar, reyting, reyting sonuçları, Survivor


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