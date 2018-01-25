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10 takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde, kontrolden çıktıktan sonra 10 kez takla attı. Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

10 takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

25 Ocak 2018 02:17
10 takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Kaza, Aydın-Denizli karayolu Yenipazar Kavşağı yakınlarında saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tahsin Dinleyen (45) idaresindeki 48 Y 1144 plakalı otomobil, düz yolda seyrederken bir anda savrulmaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini iyice kaybetmesiyle tamamen kontrolden çıkan otomobil takla attı. Yaklaşık 10 kez takla atan otomobil, ağır hasar gördü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Tahsin Dinleyen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içine sıkışan Dinleyen’in cenazesi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Karayolunda trafik kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Olayın görgü tanıkları otomobilin düz yolda gayet normal şekilde seyrederken bir anda kontrolden çıktığını ve takla atmaya başladığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: 10 takla attı, aydın

 

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