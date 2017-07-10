10 Temmuz 2017 günü yurtta hava durumu nasıl? Bugün İstanbul'da hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülkemizin iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 33
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Bursa: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 36
Samsun: Az bulutlu 26
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40