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10 Temmuz 2017 günü yurtta hava durumu nasıl? Bugün İstanbul'da hava nasıl?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

10 Temmuz 2017 günü yurtta hava durumu nasıl? Bugün İstanbulda hava nasıl?

10 Temmuz 2017 08:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülkemizin iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Bursa: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Az bulutlu 26

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 

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Etiketler: 10 Temmuz 2017, bugün, hava durumu, İstanbul


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  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

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