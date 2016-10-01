Edinilen bilgilere göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çamlık Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, sorumluluk sahasındaki yol kontrol noktasında Ç.P. yönetimindeki 34 JMA 90 plakalı minibüste 5 ton 440 kilo gram kaçak kuru İran üzümü ile bir adet glock marka tabanca ele geçirilirken, aynı anda E.Y. yönetimindeki 65 NV 847 plakalı minibüste ise yapılan aramada 5 ton 90 kilo gram kaçak İran menşeli faturasız ve bandrolsüz kuru üzüm olduğu belirtilen toplam 10 ton 530 kilo gram kaçak üzüm el konuldu. Olayla ilgili 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre soruşturma başlatılarak araçlara, kuru üzüme ve tabancaya el konuldu. Gözaltına alına şüpheliler Ç.P. ve E.Y.'in işlemleri devam ederken, olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiği belirtildi.

Engin Ertürk

