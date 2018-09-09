10 ülke geçip Türkiye’de evlendiler

Hollanda’da yaşayan Bülent Kocaoğlu (44), Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan Gamze Ordu (24) ile sosyal medya üzerinden tanışarak evlenmeye karar verdi. Özel bir motor kulübü sayfasında tanışan çift, Türkiye’de aileleri ile birlikte ilginç bir düğün töreni düzenledi. Daha önce nikah kıyarak Hollanda’da yaşamaya başlayan çift, Türkiye’ye 8 günde motor üzerinde gelerek Ordu’nun Ünye ilçesinde ailesi ile beraber düğünlerini gerçekleştirdi. Motor meraklısı çift, düğün aracı olarak motor ile Ünye’de şehir turu attıktan sonra düğünün yapılacağı mekana geldi.

Eşi ile ilk konuştuklarında bir kıvılcım doğduğunu söyleyen Bülent Kocaoğlu, "Geçen sene Mayıs ayında sosyal medya aracılığı ile tanıştık. Daha sonra fikir uyuşmaları, kişilik ve karakter olarak birbirimize hayranlık duyduk. O kıvılcımdan bir aşk doğdu ve ben kendisine aşk diyorum. Daha sonra ailelerimiz tanıştı ve bugünden itibaren hayatımızı birleştirdik" dedi.

"TÜRKİYE’YE GELENE KADAR 10 ÜLKE GEÇTİK"

Her motorcunun maceralı bir yolculuk yapmak istediğini söyleyen Kocaoğlu, "Bizim de böyle bir hayalimiz vardı ve bunu gerçekleştirdik. Buraya gelene kadar 10 ülke geçtik. Yanlış yollara girdik, yeni insanlarla tanıştık. Ama ne olursa olsun en önemlisi bugün mutlu olabilmek. Biz de bunu başardık. Biz bir çift olarak geldiğimiz için şaşkın bir hal alabiliyorlar. Dışarıda bizleri gören insanlardan güzel tepkiler aldık. Sekiz günlük yolculuğun ardından bugün mutlu olabilmek çok güzel. Geri dönüşümüzde ise Gaziantep, Şanlıurfa, Denizli şehirlerini gezeceğiz" diye konuştu.

Eşi ile Hollanda’dan motor üzerinde yolculuk için planları olduğunu söyleyen Gamze Kocaoğlu ise, "Zaten 1 senedir böyle bir planımız vardı. Yolculuğumuzun bu kadar uzun süreceğini düşünmüyordum. Yorucu oldu ama çok güzeldi. Kendi çabamızla macera aradık. Buraya gelirken 7 il gezdik. İnsanlar bize başta deli, çılgın gözü ile bakıyorlar" açıklamasını yaptı.

Takı merasimi ile sona eren düğünde her iki ailenin yakınları doyasıya eğlendi.