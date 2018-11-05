10 yaşında 10 kupası, 23 madalyası var

Okay ve Esra çiftinin kızları Beril Yalçın, annesinin sayesinde 4 yaşında satranç oynamayı öğrendi. Ardından kursa giden ve kendini geliştiren Yalçın, Türkiye genelinde düzenlenen turnuvalara katıldı. İlk madalyasını 5 yaşında alan ve her gittiği turnuvada eli boş dönmeyen Yalçın, 5 yılda toplam 23 madalya ve 10 kupa kazandı. Yaşı küçük ama hayalleri büyük olan Yalçın şimdiden bir satranç okulu açmayı hedefliyor.

Satranç oynamaya 4 yaşında başladığını belirten Beril Yalçın, “Şuan 10 yaşındayım. 6 yıldır satranç oynuyorum. Satranç oynamayı annem bana öğretti. Sonra kursa gittim. Severek satranç oynuyorum. Derslerime çok faydalı oluyor. İlimizde ve ülkemizde yapılan ulusal ve uluslar arası turnuvalara katılıyorum. Bu turnuvalarda dereceler elde ediyorum” dedi.

Büyüdüğünde satranç okulu açmak istediğini dile getiren Yalçın, “Satranç derslerime çok faydalı oluyor. Matematik derslerinde daha başarılı oluyorum. Satranç sayesinde daha doğru düşünerek hareket ediyorum. Bu düşünme yeteneği benim günlük hayatımı da kolaylaştırıyor. Satrançta ilk ödülümü anaokulunda aldım ve bu beni daha fazla heveslendirdi. İlimizde yapılan bütün turnuvalara katılıp çeşitli dereceler aldım. Daha sonra ülkemizde yapılan ulusal ve uluslararası katılıp dereceler aldım. Toplamda 10 tane kupam 23 tane madalyam var” diye konuştu.

Mehmet Hanifi Şahin

