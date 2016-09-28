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10 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı

Afyonkarahisar’da, okuldan çıkıp evine gitmek isteyen 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken çocuk da yaralandı.

10 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı

28 Eylül 2016 11:50

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi 2. Hamidiye Sokakta meydana geldi. Öğrenim gördüğü 27 Ağustos İlkokulundan çıkıp evine gitmek isteyen 10 yaşındaki Özer Metin’e, Hamidiye Camii’nin önüne geldiği sırada kaldırıma çıkmak isterken plakası alınamayan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar olan çocuk, çevredekilerin müdahalesinin ardından aile üyeleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldüğü belirtildi. Hastaneye kaldırılan çocuğun iki bacağı ile birlikte, kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmaların meydana geldiği ve bir süre müşahede altında tutulduğu aktarıldı. Küçük çocuğun hastanede yapılan müdahalesinin ardından taburcu edildiği ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Olayın görgü tanıklarının polise verdiği ilk ifadede, çocuğa çarpıp kaçan aracın kırmızı renkli olduğu ve eski model bir otomobil olduğu kaydedildi. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

“OLAYI GÖREN VATANDAŞLAR, ALLAH RIZASI İÇİN POLİSE BİLGİ VERSİN"

10 yaşında kendisine çarpıp kaçan sorumsuz bir sürücü yüzünden ölümden dönen küçük çocuğun babası Hasan Metin, olaydan dolayı oğlunun büyük bir şok ve korku yaşadığını dile getirdi. Oğlunun geçirdiği kazanın takipçisi olacağını söyleyen baba Metin, “Oğlum büyük bir kaza geçirdi. Verilmiş sadakamız varmış ki kazadan sağ kurtulmayı başardı. Ben buradan oğluma çarpıp kaçan sürücüye sesleniyorum, ’eğer birazcık vicdanın varsa gel polis teslim ol’. Ayrıca olayı gören vatandaşlardan da Allah rızası için yardım bekliyoruz. Bu sorumsuz şahsın yakalanması için lütfen bildiklerini ve gördüklerini polise anlatsınlar. Otomobilin sadece eski model ve kırmızı renkte olduğunu biliyoruz. Ancak oğlum ve kazayı görenler aracın plakasını alamamış. Çevredeki iş yeri sahiplerinin güvenlik kameraları olayı görmüş ise lütfen emniyete görüntü konusunda bilgi versin ve bu vicdansız sürücü yakalansın. Bugün benim oğlumun başına gelenler yarın bir başkasının çocuğunun başına gelebilir. Bu tür trafik magandalarının yakalanması sadece bizim için değil toplum için de büyük bir iyilik olur” diye konuştu.


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