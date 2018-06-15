10 yaşındaki çocuk tabancayla 6 yaşındaki kardeşini öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşiyle birlikte oyun oynayan H.E.A. (10) polis memuru babası O. A.'nın beylik tabancasıyla oynamaya başladı. Aniden ateş alan tabancadan çıkan mermi kardeşi M.E.A.'nın (6) kafasına isabet etti.

Bu sırada yemek yiyen aile, çocuklarını kanlar içinde görünce yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Aileden bir kişi o telaşla korkup hastaneye çocuklarının üzerine dolap düştüğünü, anne ise oğlunun yüksek bir yerden düştüğü için yaralandığını söyledi. Ancak doktorlar yaptıkları müdahalede kafada mermi girişi olduğunu tespit etti. Doktorlar bir taraftan çocuğu kurtarmaya çalışırken diğer taraftan da polise haber verdi. Hastaneye gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay olduğunda evde bulunan baba, anne ve babaanneyi ifadelerinin alınması için emniyete götürdü.

Bu arada M.E.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından çocuğun cenazesi yakınları tarafından alınarak aile mezarlığında toprağa verildi.

Anne, baba ve babaanne ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yasa gereği 12 yaşından küçük olduğu için H.E.A.'ya ise herhangi bir işlem yapılmadı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

