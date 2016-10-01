Özlüce Mahallesi'nde çekildiği tahmin eden ilk görüntülerde, 10 yaşlarındaki bir çocuğun son model spor otomobilin direksiyonunda babası tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüleri dikkat çekti. Bir süre sonra küçük çocuğun babası oğlunun görüntülerini kaldırmak zorunda kaldı.

İzmir yolu üzerinde çekilen bir diğer görüntüde ise en bir otomobilden çekilen görüntülerde bir motosikletteki 4 kişi dikkat çekiyor. Görüntüleri incelemeye alan polisin her iki olayla alakalı olarak araştırma başlattığı öğrenildi.