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10 yaşındaki çocuktan trafikte tehlikeli hareketler

Bursa’da, 10 yaşındaki bir çocuğun spor araba kullanırken babası tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ile trafiğin en yoğun olduğu saatlerde 4 kişinin aynı motosiklet üzerinde canlarını hiçe sayarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, görenleri şaşkına çevirdi.

10 yaşındaki çocuktan trafikte tehlikeli hareketler

01 Ekim 2016 09:48
10 yaşındaki çocuktan trafikte tehlikeli hareketler - Tıkla İzle

Özlüce Mahallesi'nde çekildiği tahmin eden ilk görüntülerde, 10 yaşlarındaki bir çocuğun son model spor otomobilin direksiyonunda babası tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüleri dikkat çekti. Bir süre sonra küçük çocuğun babası oğlunun görüntülerini kaldırmak zorunda kaldı. 

İzmir yolu üzerinde çekilen bir diğer görüntüde ise en bir otomobilden çekilen görüntülerde bir motosikletteki 4 kişi dikkat çekiyor. Görüntüleri incelemeye alan polisin her iki olayla alakalı olarak araştırma başlattığı öğrenildi. 

Etiketler: bursa


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