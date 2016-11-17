10 yaşındaki Dağdeviren’in açtığı sergiye ilgi yoğun oldu. Melas Sanat ve Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Femin&art Ayvalik Şubesi tarafından organize edilen serginin açılışında; Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, minik ressam Elif Dağdeviren’in ailesi, AK Parti Ayvalık İlçe Kadın Kolları Başkanı Hadiye Şenviren Taşmaz ve Akkadınlar ve kalabalık bir sanatsever topluluğu hazır bulundu.

Eğitmeni Ata Mahmut Altınok’un nezaretinde 6 aylık süreçte yaptığı eserlerden oluşan ilk kişisel sergisinin açılış kurdelesini Kaymakam Nazlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilen ile birlikte kesen minik ressamın gurur dolu heyecanı ise dikkatlerden kaçmadı. Elif Dağdeviren, hayata dair her şeyi çizgilerle anlatmak için 3 yaşından bu yana resim yaptığını belirtti. Eğitmeni Ata Mahmut Altınok’un öncülüğünde resim yapma yeteneğini geliştirdiğini kaydeden Dağdeviren, ilk sergisinin açılmasında emeği geçen Melas Sanat başta olmak üzere, serginin açılışına katılan herkese teşekkür etti.

10 yaşındaki Dağdeviren’in eğitmeni Altınok ise “Bu sergimizle; bir çocuğumuzun daha minik kalbine; sanatı, çalışmayı, başarıyı ve öz güveni aşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı da Elif Dağdeviren’i yaptığı başarılı eserler nedeniyle kutlayarak, ailesini tebrik etti.

Suat Salgın



