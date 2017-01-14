Tuvalet ihtiyacını bile karşılayamayan Ermağan’ın iyileşmesi için ameliyat olması gerekiyor. Yeşil kartlı aile, daha önce iki kez ameliyat geçiren Ermeğan’ın bir kez daha ameliyat olabilmesi için yardım bekliyor.

Beytüşşebap ilçesi Başaran köyünde yaşayan 10 yaşındaki Serhat Ermeğan, büyük güçlük çekiyor. Okula, duvarlara tutunarak gidebilen ve tuvalet ihtiyaçlarını bile karşılayamayan Ermeğan, iyileşip, yaşıtları gibi top oynayıp koşturduğu günlerin hayalini kuruyor. Daha önce iki kez ameliyat edilen ve yeşil kartları sayesinde hastaneye gidebilen Ermeğan, tedavi olabilmek için yardım bekliyor. Ermeğan'ın Ankara ya da İstanbul’da ameliyat edilmesi durumunda sağlığına kavuşacağı belirtiliyor.

"Anneme yük olmak istemiyorum"

Ermeğan, sakatlığı yüzünden iki kez ameliyat olduğunu ancak iyileşmediğini anlatarak, "Artık anneme yük olmak istemiyorum. İki kardeşim var. Annem evin en büyüğü ben olmama rağmen onlardan çok benle ilgileniyor. Dışarıdan bakıldığında ayaklarım sağlam görünüyor. Ancak oturup, kalkamıyorum. Tuvalete gidemediğim için halen çocuk bezi kullanıyorum. Bu beni çok üzüyor. Arkadaşlarım top oynağı zaman sadece onlara bakıyorum. Artık iyileşmek istiyorum" dedi.

Eşinin güvenlik korucusu olduğunu anlatan anne Şirin Ermeğan ise, "Çocuğum yürümeye başladığı zaman bir aksilik olduğunu fark ettim ve Şırnak Devlet Hastanesine götürdüm. Orada doktorlar çocuğumun doğuştan gelen bir sakatlık yüzünden iki bacağını da sağlıklı kullanamadığını, bu yüzden ameliyat olması gerektiğini söyledi. İki ameliyat geçirdi, demir ayakkabılar giydirdik. İki ayağı da yamuktu. Biraz düzeldi ama bu sefer oturup kalkamamaya başladı. Yaşı büyüdükçe daha kötü oldu. Birkaç hastaneye gittik. Bütün doktorlar Ankara ya da İstanbul’da ameliyat olması ve ayaklarının aylarca alçıda kalması gerektiğini söyledi. Elimizde tüm raporlar var ama maddi durumumuz iyi olmadığı için çocuğumu iyi bir doktora götüremiyorum. Bu olay beni çok üzüyor. Bu yaşa kadar her gün oğlumun altını değiştiriyorum, çünkü tuvalete gidip gelemiyor. Allah rızası için sesimizi duyan birileri yardım etsin, sadece çocuğum iyileşsin yeter" diye konuştu.

Yetkililer ise Ermeğan’ın durumuna ilişkin çalışma yapılacağını belirtti.

Serdar Gükçe