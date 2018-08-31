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10 yaşındaki Yağmur’a ilişkin görüntüler mahkemeye sunuldu

İstanbul Bağcılar’da 10 yaşındaki Yağmur’un icra yoluyla annesine teslim edilmesine ilişkin görüntüler mahkemeye delil olarak sunuldu.

10 yaşındaki Yağmura ilişkin görüntüler mahkemeye sunuldu

31 Ağustos 2018 15:27

Geçtiğimiz günlerde annesi ve babası boşanan 10 yaşındaki Yağmur’un, annesine teslim edilmek üzere babasından icra memurlarınca zorla alınmasına ilişkin görüntüleri, baba Metin Ç. ve ablası Helime Ç, avukatı Cemal Donat aracılığıyla Bakırköy 2. Aile Mahkemesi’ne delil olarak sundu. 

İşlemlerin ardından avukat Cemal Donat, "Çocuk 10 yaşında olduğu için uzman raporunu da dikkate alarak, ne gerekirse yapılacak. Önce uzman dinleyecek, ikna olmazsa mahkeme dinleyecek. Çocuğun iddialarıyla ilgili kurumlara yazılar yazılacak, belgeler toplanacak. Neticesinde gerek görülürse mahkeme çocuğu bizzat kendi de dinleyecek, karar verecek. Görüntülerin ham halini ve basında çıkanların linklerini dilekçe halinde mahkemeye verdik. Kurumlara yazılan yazıları da baba elden takip edecek" dedi.

Bera Nur Çam

 

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