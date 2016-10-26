Deplasman yasağının kaldırılmasının ardından yaklaşık bin civarındaki Malatyalı futbolsever Elazığ Atatürk Stadı’ndaki yerini alacak. Bu önemli maç öncesi Malatya’da uyduda Yayın yapan ER TV'de iki şehrin tribün liderlerini canlı yayına çıkarak, stüdyoda derbi üzerine dostluk köprüsü oluşturdu.

Fatih Avcı’nın hazırlayıp sunduğu ‘Futbol Akşamı’ programına Elazığ Narkoz Taraftarlar Derneği Başkanı Mücahit Biçer, Abluka Taraftarlar Derneği Başkanı Uygur Yıldırım ve Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal katıldı. Tribün liderleri bordo-beyaz ve sarı-kırmızılı atkı, kaşkol ve formalarla canlı yayında bulunurken, verdikleri dostluk mesajları tüm tribünlere örnek oldu. Malatya- Elazığ çekişmesinin hiçbir yararı olmadığını belirten dernek başkanları, Türkiye’nin ihtiyacı olduğu birlik beraberliğe katkıda bulunmak için kendi aralarındaki geçmişe sünger çektiklerini ve Yenikapı ruhunda ilerleyeceklerini belirttiler.

Programı takip eden Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, telefonla canlı yayına bağlanarak, stüdyodaki ortamın tüm Türkiye’ye örnek olması gerektiğini, rakip değil ancak ekip olabileceklerini söyledi. Hafta sonu Elazığ’da olamaya gayret edeceğini belirten Çalık, tribün çekişmesini sonlandıran dernek başkanlarına teşekkür etti.

Malatya - Elazığ dostluk buluşmasından haberdar olan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ta yayına mesaj göndererek, telefonla bağlanmak için müsait olmadığını ancak dostluk buluşmasından haberdar olduğunu iletti. Kılıç mesajında her iki takıma başarılar dileyerek, “Hafta sonu oynanacak komşu şehirlerimizin kardeş takımlarının taraftarları bir araya gelerek güzel bir Türkiye fotoğrafı oluşturdular. Her iki camiayı da tebrik ediyorum. Bu tarz birliktelik görüntüleri sporun tüm paydaşlarına örnek olmalı” dedi.

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve Elazığspor Kulüp Başkanı Sedat Ateş de yayına telefonla bağlanıp, camialarına telkinde bulundu. Programı farklı illerden takip eden Gençlerbirliği, Adanaspor ve Boluspor taraftarlar derneği başkanları da yayına bağlanıp, dostluk buluşmasını saygıyla karşıladıklarını belirtti. Gecenin sonunda yayına bağlanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise hafta sonu derbiyi Elazığ’da izleyeceklerini söyledi.