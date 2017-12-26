'10 yıl içinde nakit para tarih olacak'

Önümüzdeki 10 yıl içinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nakit kullanımı kalkacağı öne sürüldü. Elektronik para ve dijital ödeme şirketi Papara’nın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed F. Karslı, Avrupa’da nakitsiz topluma en kolay geçebilecek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Karslı, bunun sebebini ise Türkiye’de çok fazla kart kullanıcısı olması ve genç nüfusun teknolojiye kolay adapte olmasına bağladı. Karslı, Çin’de nüfusun yüzde 80’inin özellikle perakende sektöründe nakitsiz olarak, mobil cüzdanlar ile alışveriş yaptığınısöyleyerek nakitsiz topluma geçişte bankacılık sisteminin dışında kalan kesimin işini kolaylaştırmak için dijital ödeme şirketlerinin artacağını ve blokchain gibi teknolojiler ile birlikte devletlerin nakit kullanımının önüne geçecek atılımlar yapacağını ifade etti.

Papara Card D&R mağazalarında

Öte yandan elektronik para ve dijital ödeme şirketi Papara’nın açıklamasına göre şirketin ön ödemeli kartı Papara Card bazı online alışveriş sitelerinin ardından şimdi de D&R mağazaları vedr.com.tr’den de alınabilecek.

Ahmed F. Karslı, “Kullanıcılar Papara hesaplarına 9 farklı bankanın ATM’sini kullanarak o bankanın müşterisi olmadan da ücretsiz olarak para yatırabiliyorlar. Hesaplarındaki bakiye ile dilerlerse Papara üyesi internet sitelerinde alışverişlerini hızlı, kolay ve güvenilir alışveriş yapabiliyorlar, gece gündüz ücretsiz olarak cep telefonu, email ve Papara hesaplarına para gönderebiliyorlar. Dünyadaki tüm pos cihazlarında fiziksel alışverişlerini ve internet alışverişlerini Papara Card ile güvenle gerçekleştirebilliyorlar. Dilerlerse hesaplarındaki parayı da Papara Card ile dünyanın her yerinde istedikleri ATM’den anında çekebiliyorlar” şeklinde konuştu.

Karslı, BDDK’den aldıkları lisansla faaliyet gösterdiklerini, ayrıca MASAK kurallarına da bağlı olduklarını ve kullanıcıların finansal güvenliği için ‘machine learning’ teknolojisi tabanlı güvenlik doğrulamaları kullandıklarını ifade etti. Papara CEO’su İlker Diker ise müşterilerinin Papara Card’ı kolayca istedikleri yerden alabilmeleri bir takım anlaşmalar yaptıklarını söyleyerek hem internetten satış yapan siteler hem de fiziksel perakende noktalarında Papara Card satış noktlarının yaygınlaşacağına ve bu yönde çalışmalarını hızlandırdıklarına dikkat çekti. Bu gelişmelerin yanı sıra, halihazırda MasterCard ve BKM üyesi olan Papara, 2018 yılında 80 ülkeye para transferi yapmaya hazırlanıyor.

“Papara kullanıcılarının yaş ortalaması 20”

Karslı, 13-25 yaş aralığındaki gençlerin ve bankacılık sistemiyle tanışmamış bireylerin ödemelerine aracılık yapmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi. Bankaların 18 yaş üstüne hesap açtığını ancak, akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte 13 yaş üzerinde herkesin finansal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarına dikkat çeken Karslı, “Fakat buna rağmen Papara kullanıcılarının yaş ortalaması 20” dedi.

7/24 ücretsiz para transferi imkanı sunmalarının müşteri profilinin daha geniş olmasını sağladığını kaydeden Karslı, Papara Card’ı, 2023 nakitsiz vizyonu çerçevesinde Papara dijital cüzdanını tamamlayıcı bir ürün olarak piyasa sürdüklerini söyledi. Karslı, “Her ne kadar piyasa için Papara Card önemli bir ihtiyacı giderecek olsa da yol haritamızda benzer ve önemli yeni ürünler de yer alıyor ve çalışmalar son hızla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Ahmed F. Karslı, B2B2C nitelikli bir kart ürününü 2018 başlarında hizmete sunacaklarını da söyleyerek, “Böylece, müşterilerine veya iş ortaklarına ödeme dağıtan kurumlar Papara kartları kullanarak yapılan ödemelerin nerelerde kullanılabileceğini seçme özgürlüğüne sahip olacaklar. Peki, bunu kimler kullanabilir? Aileler, çocuklarına verdikleri harçlıkların sadece yiyecek harcamasında kullanılmasını isteyebilir. Ya da belediyeler dağıttıkları sosyal yardımların sadece giyim harcamasında kullanılması tercih edebilir. Vakıflar burs ve yardım ödemelerinde, özel kurumlar masraf ve prim ödemelerinde kullanabilirler. Örneğin, bir lojistik kurumu karta yüklediği paranın sadece akaryakıt alımında kullanılmasını isteyebilir veya akaryakıtta X TL’ye kadar, konaklamada Y TL’ye kadar harcama yapılabilmesini sağlayabilir” dedi.

20 milyon TL’lik yatırım planı

Nakitsiz topluma geçişte öncü oyuncu olmayı hedefleyen dijital ödeme şirketi Papara, 2018 yılında yurtdışına açılma çalışmaları için yıl 20 milyon TL yatırım planlıyor. Şirket böylece, hem Türkiye’deki operasyonlarını büyütürken hem de bölge ülkelerde faaliyetlere başlayacak.Yaklaşık bir yıl önce faaliyetlerine başlayan ve şu anda 1 milyar TL’lik finansal işlem hacmine ulaşan Papara’nın 500 bin kayıtlı kullanıcısı bulunuyor ve 2017 sonunda bu rakamın 600 bin’e ulaşması bekleniyor.