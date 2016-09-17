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10 yıl önceki cinayetle ilgili bir gözaltı daha

Adana’da, 10 yıl önce sevgilisinin ağabeyleri tarafından işkence yapılarak öldürülen ve geçtiğimiz ay cesedi Mersin’de toprağa gömülmüş ve üzerine beton dökülmüş olarak bulunan Oğuzhan Ekinci cinayeti ile ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.


17 Eylül 2016 17:10

Kuaförlük yapan Oğuzhan Ekinci (23), 10 yıl önce sevgilisi Gülşen Yüksel (27) ile ortadan kaybolmuş ve cesedi geçtiğimiz ay Mersin’in Silifke ilçesinde toprağa gömülmüş olarak bulunmuştu. Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet ile ilgili halen kayıp olan Gülşen Yüksel’in anne ve ağabeylerinin de aralarında bulunduğu 11 kişiyi gözaltına almıştı.

Cinayet ile ilgili arandığı öğrenilen Özkan Ahagündüz, Şehit Duran Mahallesi’nde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Şüpheli Adli Tıp Birimi’nden alınan sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis, öldürülmüş olma ihtimali üzerinde durduğu kayıp Gülşen Yüksel ile ilgili Ahagündüz’ü sorgulayacak.

Eren Bozkurt - Nuri Pir
 

Etiketler: adana, cinayet


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