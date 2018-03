10 yıl uyuşturucu kullanan Fatih’in ibretlik hayatı

Tatvan Belediyesi ve merkezi Antalya’da olan Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği (AYBUDER) Tatvan Sorumlusu Fatih Yüzügüler ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında madde bağımlısı gençlere yardımcı olunuyor. Madde bağımlısı olduğu zamanları anlatan Yüzügüler, “Allah nasip ederse ömrüm yettikçe bu acıyı çeken ailelere ve bağımlılara hizmet etmeyi hayat amacı edindim kendime. Makine bölümü 3. sınıf öğrencisiydim. Evliyim, eşimi kaçırarak evlendim. Uyuşturucu yüzünden okulumu dondurmak zorunda kaldım. Kendi iş yerim, şirketim vardı, şirketimi batırdım. Ayrıca kendi evimiz vardı, evimizi çok cüzi bir paraya sattık. Uyuşturucu yüzünden işimi, ailemi ve okulumu kaybettim. Daha önce Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezinde (AMATEM) tedavi gördüm, özel hastanelere gidip ilaç tedavisi gördüm ama hiçbir sonuç alamadım. En son eşimle sokaklarda kalmaya başladık. Tabi eşim öncesinde iki defa hem intihar girişiminde bulundu hem de iki defa düşük yaptı” diye konuştu.

“Benim canımın nasıl acıdığını çok iyi biliyorum”

Bağımlılığın kaderleri olduğuna inandıklarını anlatan Yüzügüler, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yani maddi manevi bütün her şeyimizi kaybettik, artık ölümü kabullenmiştik. Bağımlılık bizim kaderimiz olmuştu. Bir sonuç alabileceğimize de inancımız kalmamıştı. Bu noktada AYBUDER ile tanıştım. Daha sonra hayatım bambaşka bir noktaya geldi. Hiç tahmin edemeyeceğim bir değişiklik oldu bende. İlaç tedavisi olmadan kurtuldum. Dernekte eski madde bağımlıları bulunuyor. Damdan düşenin halinden damdan düşer anlar meselesi olarak derneğimizde 12 basamaklı bir programımız var. 1930 yılından bu yana Amerika’da uygulanan ve şu anda dünyada da en geçerli olan sistemdir. Ben bu sistemi uygulayarak hayata tutunmaya başladım. Şimdi ise yarım kalan üniversiteme devam ediyorum. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümüne kayıt oldum. Bu alanda daha iyi hizmet edebilmek için bu bölümü seçtim. Bir de geçmişimle alakalı yaşadığımız olayları anlatan bir kitap yazmaya başladım. Allah nasip ederse, ömrüm yettikçe bu acıyı çeken ailelere ve bağımlılara hizmet etmeyi hayat amacı edindim kendime. Çünkü bu bağımlılık sürecinde 10 yılı aşkın bir sürecim oldu. Bunun 6,5 yılı eroin ve metamfetamin ile geçti. Yani benim canımın nasıl acıdığını, nasıl bir çaresizlik ve ümitsizlik olduğunu çok iyi biliyorum. Ailemin de canı çok acıdı, bir sürü acımız, kayıplarımız ve pişmanlıklarımız oldu. En azından başka insanlar bu kadar zarar görmesin, bu kadar huzursuzluk görmesin ve bu yoldan bir dönüşün olduğunu gösterebilmek adına elimizden gelen neyse onu yapmak için bu yola başvurdum.”

“Bağımlılığın büyük sebebi özentiden kaynaklanıyor”

Bu anlamda Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy’un da kendisine yardımları olduğunu kaydeden Yüzügüler, “Sağ olsun Tatvan Belediye Başkanımız Fettah Aksoy gönlünü açtı, destekçimiz oldu. Hem benim hayata yeniden güzel bir sayfa açabilmem adına hem de bu acıyı yaşayan memleketimizin, ülkemizin insanına güzel hizmetler edebilmemiz için kucak açarak her türlü destekçimiz oldular. Şu anda çalışmalarımız gayet iyi gidiyor, ailelerimizi bilinçlendirmek, farkındalık uyandırmak için toplantılarımızı yapıyoruz. Bu ay içinde seminerlerimiz olacak. Antalya’daki merkezimize gönderdiğimiz arkadaşların eğitim ve bağımlılık süreçlerinin takibini yapıyoruz. Yani hayata yeniden kavuşabilmenin kader olmadığını, hayal olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Uyuşturucu sorunsa eğer, çaresi var. Bunu göstermeye çalışıyoruz. Geçmişle alakalı tahribat çok büyüktü. Ben derneğe gittiğim zaman, dernekte bayanların kalabileceği yer olmadığı için eşimi beraber götürme durumum olmadı. O da belli bir süre AMATEM ve ilaç tedavisi gördü. 5 aydır ilacı da bıraktırdık, 5 aydır temiz durumdadır. Geçmişin tahribatını temizleyebilmem için yeni, sağlam ve düzgün bir zemin kurabilmem için biraz ikimizin de zamana ihtiyacı var. Maddi gelir ve kalacağımız ev açısından biraz zamana ihtiyacımız var. Ailelerimizle alakalı bir sorunumuz kalmadı çok şükür.

Şu anda benim gözlemlediğim gençler üzerinde bağımlılığın büyük sebebi özentiden kaynaklanıyor. Gençlerin çoğu özenerek ve arkadaş ortamında kendini var hissedebilmek, onlara ait olduğunu göstermek için o arkadaşları ne yapıyorsa aynısını yapma ihtiyacı hissediyorlar. Bunu merak da tetikliyor. Hiç kimse birkaç günde o bağımlılık sürecinden ciddi zararlar almıyor. Zaten herkes ‘ben farklıyım’ diyerek bu işe bulaşıyor. Ama süreç yıllara yayılırsa, çok ciddi tahribatlar hem kendisine hem de ailesine veriyor. Madde bağımlısı yakınlarına ve ailelerine tavsiyem, bu bağımlılık dünya tıp literatüründe hastalık olarak yer alan bir şeydir. Bu utanılacak ve sıkılacak bir şey değil. Bizim egomuz, kibrimiz devreye giriyor. Çocuğumuz kanser de olabilir, engeli de olabilir ya da çözümü olmayan bir rahatsızlığı da olabilir. O zaman kapı kapı dolaşıp çaresini ararız, ama bu da bir hastalık ve herkesin başına gelebilir. O yüzden olanı değiştirmek gibi bir şansımız yok, çözümünün ne olduğunu araştırmak, ilerleyen süreçte bağımlılığın kötü hale gelmesini en azından engeller. Ailesinin daha çok zarar görmesini engeller. Bu nedenle çözümü neyse utanmadan, el alemin ne diyeceğini düşünmeden çözümünü araştırmak en sağlıklısıdır” diye konuştu.

Tatvan Belediyesinden uyuşturucuyla mücadeleye tam destek

Belediye olarak uyuşturucu maddeyle mücadeleye tam destek verdiklerini belirten Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise "Ölüm haberleriyle kamuoyunda yankı bulan ve mücadeleye rağmen kullanım oranları giderek artan uyuşturucu maddeler ve madde bağımlılığı en can yakıcı sorun halini almıştır. Ülkemizin herhangi bir yerinden gözü yaşlı bir anne veya yüreği yanık bir baba ilgili kurumları arayıp bağımlı yavrusu için yardım istemesin. Bağımlılıkla mücadele tek bir kurum veya mercinin işi değildir. Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri gibi birçok paydaşın çabalarını ortaya koyması gerekir” dedi.

Uyuşturucu kullanımının ilçede de yaygın olduğunu ifade eden Aksoy, “Uyuşturucu madde kullanımının ilçemizde, ülkemizde ve dünyada son zamanlarda giderek yaygınlık kazandığı yapılan araştırmaların gösterdiği bir gerçektir. Dünyada 180 milyon insan uyuşturucu kullanmakta, ülkemizde ise en az bir kere kullananların oranı yüzde 2.7 şeklindedir. Bu artışın sebepleri ve bununla mücadele için yapılacaklar, aslında hepimizin ortak meselesidir. Çünkü aynı hayatı, aynı ülkeyi, aynı sokakları paylaşıyoruz. Tarihi ve kültürel kökleri hala canlı olan, mensup olduğu ahlakî değerleri bir şekilde korumayı başarmış bir Türkiye’nin, geleceği olan gençlerini de koruması elzemdir. Bizim hala gidilecek yolumuz, tükenmemiş umudumuz, gerçekleştirilecek ideallerimiz var. Aile eğitimi, okul temelli çalışmalar, tedavi, sivil toplum kapasitesini geliştirme ve medya kampanyaları bu hususta daha fazla yaygınlaştırılmalıdır. Bu konularda çalışmalarımız sürecektir" diye konuştu.

“Madde bağımlısı olan çocuklarımıza nasihatin dışında sahip çıkarak ailelerin yanında bu süreci minimize etmemiz gerekiyor”

Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Halis Başaran ise madde bağımlılığının toplumda ve son süreçlerde en çok konuşulan ve gündem olan bir konu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Ülkemiz ve dünyanın da en çok mağdur olduğu alanlardan birisidir. Bugün artık hastalık olarak nitelendirilen bu uyuşturucu ve bağımlılık noktasında herkes artık hem fikir. Tabi bunun iyileşme süreçleri ile ilgili AMATEM, Çocuk Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (ÇAMATEM) ve diğer rehabilitasyon merkezleri ve bir de AYBUDER gibi sivil toplum kuruluşlarının geliştirmiş olduğu modeller var. Bu derneğimiz bizimle işbirliği protokolü imzaladı. Biz de bu konuda kendilerine her türlü desteği sunduk. Bu konuda elimizden gelen her türlü çabayı sarf ettik. Özellikle Belediye Başkanımız Fettah Aksoy tarafından ciddi çalışmaların olması noktasında talimatlar aldık. Bizler AYBUDER’e bir ofis açtık. Madde bağımlılığı ile ilgili özellikle ailelerle görüşme, bu ailelerin çocuklarıyla ilgili alacakları kararlara beraber karar vererek ve görüşmelerin yapıldıktan sonra şu an Antalya’da olan bir rehabilitasyon merkezi gibi bir çalışma alanları var. AYBUDER, madde bağımlıların oraya gidip rehabilite olması ve kendi iradeleri ile madde bağımlılığından vazgeçmeleri noktasında bir çalışma yürütüyor. Bizlerde bu çalışmaları rol model olarak benimsedik. Bunun insani boyutlarının daha iyi olduğunu düşündük.

Bu konuda derneğe destek olarak ön plana çıkarıyoruz. Bizlerinde en çok muzdarip olduğu konu, ailelerin özellikle çekingenliği, ailelerin bu konuda kendilerini rahat hissetmemesidir. Ciddi anlamda biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Aileler kendilerini rahat hissetmeleri ve yanlarında olduğumuzu düşünsünler ve bizde tüm topluma şunu söylüyoruz. Madde bağımlısı olan çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Nasihatin dışında sahip çıkarak ailelerin yanında bu süreci minimize ederek, insanların içinde bulundukları bu rahatsızlıktan ancak destek ve yardım ederek çözüme ulaşabiliriz. Dolayısıyla AYBUDER ve Tatvan Belediyesi olarak ileride şunu düşünüyoruz.

Bizimde Antalya’daki gibi çocukların gelip kamp ortamında rehabilitasyonu gerçekleştirebileceği, kendi arkadaşlarıyla bu maddeden kurtulmanın yollarını bulabileceği bir merkez düşünüyoruz. Ailelerimiz çekinmesinler, gelsinler. Buradaki arkadaşımızla görüşsünler ve beraber bir çözüm noktasında nerede buluşuruz, bunun detaylarını burada görüşerek inşallah madde bağımlısı olan insanlarımıza bir nebzede olsan kendilerine derman oluruz. Çözüm yolları neler olabilir, ne tür katkılar olabilir, bunları o seminer ve konferanslarımızda yapacağımız tanıtım ve çalışmalarda göreceğiz ve ona göre bir yol alacağız. Bu ayın 31’inde bir seminer düşünüyoruz. Özellikle AYBUDER’de bu işle ilgilenmiş, madde bağımlısı olmuş ve kendi iradeleri ile madde bağımlılığından kurtulmuş kişiler tarafından bu seminerler verilecek. Tamamıyla iletişim halinde olduğumuz bir konudur. İnsanlara ulaşacağız, madde bağımlısı olan çocuklarımızı nasıl kurtarabiliriz diye bunun uğraşısı içinde olacağız” şeklinde konuştu.

Vahit Olcay