10 yılda 100 bin böcek toplayarak 'Böcek Müzesi' yaptılar

Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin uzun yıllar süren çalışmaları sonucunda kurulan müzede Türkiye'nin her yerinden toplanan binlerce tür böcek yer alıyor. Toplanan böcekler önce entomoloji laboratuvarında incelenip sınıflandırıldıktan sonra daha sonra müzedeki korumalı raflarda yerini alıyor. İçerisinde ilginç türlerinde yer aldığı böcekler öğrencilerin araştırmalarına ışık tutuyor. Sürekli yeni tür böceklerin eklendiği Böcek Müzesinin daha da geliştirilerek halkın ziyaretine açılması planlanıyor.

"Türkiye'nin her yerinden burada böcek var"

Müze hakkında bilgi veren OMÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi İslam Saruhan, "Bizim araştırmalarımız sırasında ve öğrencilerimizin de kendi memleketlerinden topladığı böcekleri buraya getiriyoruz. Türkiye'nin her yerinden bu böcekleri topluyoruz. Müzemizi her geçen gün geliştiriyoruz. Buraya gelen böcekleri gruplar halinde ayırıp etiketledikten sonra Böcek Müzesine yerleştiriyoruz. Müzemizde yaklaşık 100 bin civarında böcek bulunmakta. Hem öğrencilerimiz için hem bölge için Türkiye'nin değişik yerlerinden getirilerek oluşturulan müzeyi geliştirmeye çalışıyoruz. Müzemizi daha da geliştirip halkın ziyaretine açmayı hedefliyoruz" dedi.

Kenan Akyüz

