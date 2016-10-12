Milli İl Eğitim Müdürlüğü'nden emekli olduktan sonra kendisini kitaplara veren Zeki Aktürk, topladığı kitaplar ile Kütahya’da bulunan ortaokul ve liselerinde bugüne kadar 13 kütüphane açtı. Son olarak İnköy Mahallesi Ortaokulu'na kütüphane açan Aktürk, bugüne kadar 50 bin kitap topladığını ve amacının çocuklara her şeyin bilgisayar olmadığını kanıtlamak olduğunu söyledi.

İnternet ile birlikte kitaba olan ilginin azaldığını dile getiren Aktürk, “Milli Eğitim camiasından emekli oldum. Emekli olduktan sonra ise kitaplarla olan diyaloğumu kesmedim. Emekli olduktan sonra yeni açılan okulların kütüphanesinin olmaması üzerine çalışmalara başladım. Kitapları evlerden topluyorum. 'Bir kitabımı vereceğim' diyenin evine kadar gidiyorum. Haberdar olanlar beni arayarak ulaşıyorlar. Yayın evlerine mektuplar yazdım, diyanetten kitap talep ettim ve bunların geri dönüşümleri olumlu oldu. Her yerden kitap geliyor bize. Öğrencilerimizin yoğun ilgisi bizi bu işe daha çok itiyor. Bilgisayar çıktı kitap okunmuyor ibaresini öğrencilerimiz bozuyor. Kütahyalı hemşehrilerimize buradan sesleniyorum ve evlerindeki okudukları kitapları illaki bize vermeleri şart değil, ancak bir okula teslim edebilirler” ifadelerini kullandı.

İnköy Mahallesi Ortaokulu Müdürü Ersin Bintez ve okulun öğrencileri Aktürk'e okullarına kurduğu kütüphane nedeniyle teşekkür ettiler.

Hüseyin Efe