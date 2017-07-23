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10 yıldır karaciğer nakli bekliyor

Kahramanmaraş’ta karaciğer yetmezliği nedeniyle ağır sağlık sorunları yaşayan 3 çocuk annesi Fatma Aksu, kendisine uzanacak yardım eli bekliyor.

10 yıldır karaciğer nakli bekliyor

23 Temmuz 2017 10:57
3 çocuk annesi kadın yardım bekliyor - Tıkla İzle

Onikişubat ilçesi, Sadıklı Mahallesi'ndeki derme çatma evlerinde yaşayan ve 10 yıldır karaciğer nakli bekleyen Fatma Aksu (42), iki yıldır artan rahatsızlığından dolayı perişan oldu.
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ailesine bakmakta güçlük çektiğini belirten Fatma Aksu, “Bana bir şey olursa çocuklarıma kim bakar bilmiyorum, dayanacak gücüm kalmadı artık. Köylülerin verdiği desteklerle yaşamımızı sürdürüyoruz, kimsem kalmadı herkesi kaybettim. Ne olursunuz Başbakanımdan yardım bekliyorum” diye konuştu.

Fatma Aksu’nun eşi Hüseyin Aksu ise, eşinin sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını söyledi. Aksu, “İki yıldır nakil yapılamadı. Cumhurbaşkanımdan, Başbakanımdan, Sağlık Bakanımdan, milletvekillerimden ve belediye başkanlarımdan bu işe bir el atmalarını istiyorum. Beş altı kişiyiz, eşimi bırakıp hiçbir yere gidemiyorum, ev işlerimi yine kendim yapıyorum. Evimde hiç beyaz eşya yok, köy desteği ile geçimimi sağlıyorum. Allah’ın izniyle hayırseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyorum inşallah” dedi. 

Halil Koyun - Muhammet Özer


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