10 yıldır kullanmadığı motosiklete ‘HGS’ cezası

Yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan ve atıl durumda evinin bahçesinde duran motosikletinin plakasına, Aydın-Çeşme Otoyolu Havalimanı istasyonunda yaptığı ihlal gerekçesiyle para cezası kesilmesini, garip olay olarak değerlendiren Kalınağıl, şimdi dava açmaya hazırlanıyor.

Kimi zaman izlediğimiz/okuduğumuz haberler karşısında ‘bir garip ülkeyiz’ demekten kendimizi alamadığımız bir olay bu kez Milas’ta yaşandı. Milas’ta Bahçelievler Mahallesi Ahmet Kozak Caddesi No: 41’de ikamet eden 1956 Milas doğumlu Süleyman Kalınağıl, önceki gün mahalle muhtarlığı aracılığıyla ulaşan ceza makbuzunu görünce şok oldu. Yaklaşık 10 yıldır evinin bahçesinde çalışmayan, atıl durumdaki motosikletinin plakasına, 20 Ekim 2016 tarihinde Aydın-Çeşme Otoyolu’ndaki Havalimanı giriş istasyonunda yaptığı ihlal gerekçesiyle kesilen ve tarafına posta yoluyla gönderilen ceza makbuzuna bir anlam veremediğini söylerken, Kalınağıl şimdilerde karşı dava açmaya hazırlanıyor.

10 yıldır kullanılmadı

Kendisinin hayatı boyunca hiç motosiklet kullanmadığını belirten Süleyman Kalınağıl; “Motosikleti oğluma liseye giderken rahat bir şekilde gidip, gelsin diye almıştım. Zaten o da ehliyeti olmadığı için o dönem fazla binmedi. Sonrasında zaten otomobil aldı ve yıllardır motosiklet evin bahçesinde duruyor. Ne ben, ne oğlum ne de bir başka kişi yıllardır motosikleti kullanmadı. Üstelik yıllardır çalışmayan bir vaziyette bahçede duruyor.

Ceza makbuzunu görünce önce şaşırdım, sonra da başıma gelen bu garip durum nedeniyle güldüm. Bırakın Aydın’a veya Çeşme’ye gitmeyi, motosiklet ile Milas’ın dışına bile çıkmadık. Nasıl oldu biz de bir anlam veremiyoruz ancak ortada motosikletin plakasına kesilmiş bir ceza makbuzu var” diyerek, karşılaştığı garip durumu aktardı.

İzlerken gülüyordum, şimdi benim başıma geldi

Televizyonlarda veya gazetelerde bu tür haberleri gülerek izlediğini söyleyen Süleyman Kalınağıl; “Şimdi benim başıma geldi. Kesilen para cezası 22 lira ancak ben işin parasında değilim. Bu nedenle yasal itiraz sürem içerisinde gereğini yapacak ve makbuzun iptali için dava açacağım. Umarım böyle bir şey bir daha ne benim, ne de bir başkasının başına gelir” dedi.

Çağrı Purma

