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100 bin imza toplayıp Erdoğan'a rakip olacaklar!

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Türkiye’de yeni bir muhalefet çıkacak. O muhalefeti 2019’a hazırlıyorlar" dedi.

100 bin imza toplayıp Erdoğana rakip olacaklar!

01 Mayıs 2017 11:49

Akşam gazetesine konuşan Külünk, "O güç 2019’da Sayın Erdoğan’ın karşısına çıkacak... Bazılarının 100 bin imza toplama işini şimdiden konuştuklarını biliyorum" ifadesini kullandı. Külünk "siyasetin içinde" olan bu kişinin ismini bildiğini de söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk Akşam Gazetesinden Pınar Işık Ardor’a konuştu.

Külünk'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

AK PARTİ'NİN EN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞI

* AK Parti’nin en büyük şanssızlığı kendisini zorlayacak bir muhalefet yok. Erdoğan’ı zorlayacak bir lider yok. Türkiye’nin en büyük şansızlığı bu. Niye şanssızlık AK Parti’yi zorlayacak muhalefet olsa AK Parti’nin işi kolay. AK Parti kendi yaptıklarıyla kendini aşıyor sürekli. CHP bir kere 21. yüzyılı anlamıyor. CHP AK Parti’nin başardıklarını anlamıyor. CHP gerici bir parti. Böyle çapsız muhalefetle karşı karşıya olan bir iktidar var. Böyle olunca da AK Parti’ye ümit besleyenler öyle rahat durmak yok diyor sürekli kendinizi aşacaksınız diyor. Sürekli kendini aşan bir AK Parti ile karşı karşıyayız.

* 40 yıllık kaniden olmaz yani. CHP son kullanma tarihi gelmiş, tarihsel çöküş yaşayan bir partidir. Türkiye’de yeni bir muhalefet çıkacak. O muhalefeti 2019’a hazırlıyorlar.

ERDOĞAN'IN KARŞISINA ÇIKACAKLAR

* 15 Temmuz’u kim organize ettiyse, işgal girişimini kim meşrulaştırmak için hala çaba sarf ediyorsa, kim referandumdan sonra tencere tava hep aynı hava hikayelerini bu ülkeye dayatmak istiyorsa, kim ajanlarını buraya sivil toplum kuruluşu, gazeteci, siyasetçi adı altında gönderiyorsa, kim bu ülkeyi içeride kırmaya götürmek için adım atıyorsa o güç. O güç 2019’da Sayın Erdoğan’ın karşısına çıkacak. Erdoğan’a şeklen ama ruhen aklen değil şeklen sayın Erdoğan’a benzediğini zannettikleri ama asla benzemeyen birileri üzerinden bir muhalefet hazırlığı içindeler.

100 BİN İMZA

* ("İsim alabilir miyim" sorusu üzerine) Var ama konuşamam. Bazılarının 100 bin imza toplama işini şimdiden konuştuklarını biliyorum. (Siyasetin içinde mi o kişi?) İçinde. Ama isim şimdilik saklı kalsın. Şu an önümüze baktığımız bir tek şey var; o da Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu partiye dönüp genel başkanımız olması.

Etiketler: AK Parti İstanbul Milletvekili, Metin Külünk


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