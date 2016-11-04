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100 bin lira bulunamazsa Hatice Selma "anne" diyemeyecek

Adana'da 1.5 yaşında yapılan bir iğneden dolayı beyin felci geçiren ve konuşma, yürüme yeteneğini kaybeden 5 yaşındaki Hatice Selma Özmeneroğlu'nun Tayland'da kök hücre tedavisiyle hayata bağlanması için 100 bin lira gerekiyor.

100 bin lira bulunamazsa Hatice Selma &quot;anne&quot; diyemeyecek

04 Kasım 2016 12:09
100 bin lira bulunamazsa Hatice Selma "anne" diyemeyecek - Tıkla İzle

Özlem Özmeneroğlu (28) ile su tesisatçısı Nurettin Özmeneroğlu (30) 7 yıl önce evlendi. Bu evlilikten Hatice Selma (5) ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Hatice Selma 1.5 yaşındayken hastalanarak bir tıp merkezine götürüldü. Burada doktor muayene edip üşüttüğünü söyleyerek ilaç yazıp iğne yapılmasını istedi. Kız çocuğuna bir hemşire iğne yaptı. İğne yapıldıktan sonra tıp merkezinden çıkan kız çocuğu fenalaştı. Tekrar tıp merkezine getirilen kız çocuğu, Adana Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada müdahale edilen çocuk, 39 gün yoğun bakımda yattı. Doktorlar çocuk için "Yürüyemez, konuşamaz, göremez ve duyamaz" dedi. Ancak anne Özmeneroğlu kızı için mücadele ederek doktor doktor gezdi. Kızı şimdi görüyor ve duyuyor ancak konuşup yürüyemiyor.

Anne Özemeneroğlu, doktorların kök hücre tedavisiyle kızının iyileşebileceğini bunun da yeni bir kardeş dünyaya getirilmesiyle mümkün olacağını söyledi. Anne Özmeneroğlu hamile kalıp Fatih Erdal isimli bir bebek dünyaya getirdi. 9 aylık olan bebeğin kök hücresi alındı ancak bu da yeterli olmadı. Buna rağmen anne yılmayarak çocuğunun bir kez anne diyebilmesi ve ayağa kalkabilmesi için mücadeleye devam etti.
Bu hastalığa yakalanan ve tedavi olan şahıslarla iletişime geçerek nasıl tedavi olduğunu öğrenen anne Özmeneroğlu, Tayland'da kök hücre tedavisi yapılarak bu tür hastaların kendi ihtiyaçlarını giderebilecek şekilde ayağa kalktığını öğrendi.

Taylan'daki hastane ile irtibata geçen Özmeneroğlu'na yetkililer, 8 seans kök hücre tedavisi yapılacağını bunun da yaklaşık 100 bin lira tutacağını söyledi. Anne Özmeneroğlu kocası asgari ücretle çalıştığı için bu parayı bulmasının imkansız olduğunu söyleyerek, "Tedaviyi araştırdık ve Tayland’da olduğunu öğrendik onun da masrafları 80-100 bin lira arasında bunu kesinlikle karşılayamayız durumumuz yok. Eşim asgari ücretle çalışan bir kişi bu tedavinin ancak giderlerini karşılayabiliyoruz. Herkesten yardım etmesini istiyorum, çocuğumun tekrar yürümesini ve konuşup 'anne' demesini istiyorum bütün herkesten elini vicdanına koyup sesimizi duymasını istiyorum. Tayland’da kök hücre tedavisi görecek. '8 seans alacak, buraya geldiğinde 6 ay yoğun fizik tedaviyle ihtiyaçlarını görebilecek şekle gelecek' dedi doktor. Bunun için 6 seans tedavi görürse 80 bin, 8 seans görürse 100 bin lira masrafı var bu tedaviyi uygulayabilirsek yüzde 30 daha iyi olma şansı var. Türkiye’de araştırdık tamamen yapan bir yer yok deneme amaçlı istiyorlar ben de yaptırmak istemedim. Çünkü şu ana kadar kimse yaptırmamış burada. Tayland’da tedavi olup iyileşen kişiler var görüştüğüm bir arkadaşım var 1 ay olmuş gideli çocuğunda iyi gelişmeler olduğunu görmeye başlamış" dedi.

Özmeneroğlu kızını her gün böyle görmenin kendisine ölümden beter olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: "Parayı bulamazsam ne yapacağımı bilmiyorum sadece yardımları bekliyorum, bunu her gün görmek bize ölüm geliyor bunu yaşayan gerçekten bilir. Hastane tarafından hiçbir şekilde bir geçmiş olsun bile denilmedi, 3 buçuk yıldır mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanımızdan ve Başbakanımızdan herkesten Allah rızası için yardım bekliyoruz. Çocuğumun anne demesini ve ihtiyaçlarını görmesini istiyorum ben öldükten sonra kim bakar çocuğuma kimse bakmaz." 

Fatih Keçe

Etiketler: Adana Çocuk Hastanesi, Hatice Selma Özmeneroğlu, Özlem Özmeneroğlu


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