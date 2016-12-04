Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Yatağının altında döviz olanlar parasını altına dönüştürsün, TL'ye dönüştürsün. Türk lirası değer kazansın” çağrısına bir destek de Genç ilçesindeki esnaflardan geldi. Bu sözler üzerine harekete geçen bazı esnaflar, dolarını bozdurup makbuzunu getirenlere bedava kahvaltı ve ekmek kampanyası başlattı.

“Bütün herkesi desteğe davet ediyorum”

Kahvaltı salonu işletmeciliği yapan esnaf Bahri Kara, “Dün Reisi Cumhurumuzun yaptığı bir açıklama vardı ekonomiye destek için. Biz de esnaflar olarak tamamen reisin arkasında duracağız ve 100 dolarını bozup makbuzuyla birlikte getiren herkese kahvaltı ısmarlıyorum. Avrupa’nın oyunlarının bitmesi ve ekonomimizin güçlenmesi için bütün halkımızı ve esnaflarımızı reisimize destek olmaya davet ediyorum” dedi.

“Bir hafta boyunca bedava ekmek vereceğiz”

Ekmek fırını işletmeciliği yapan İdris Satılmış ise, “Ben bir işletmeci olarak doların yükselmesinden rahatsızım. Doların yükselişi ile birlikte un zamlandı, odun zamlandı, maya zamlandı. Onun için bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, 100 dolarını bozan herkese bir hafta boyunca bedava ekmek vereceğiz. Doların düşmesini TL’nin değer kazanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Sinan Atan