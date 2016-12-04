Diğer
Kategoriler

100 dolar bozana kahvaltı ve ekmek bedava

Bingöl’ün Genç ilçesindeki esnaflar, dolarını bozdurup, makbuzunu getiren vatandaşlar için çeşitli kampanyalar başlattı. Bazı esnaflar, makbuz getiren vatandaşlara bedava kahvaltı, bazıları ise bir hafta boyunca ekmek veriyor.

100 dolar bozana kahvaltı ve ekmek bedava

04 Aralık 2016 11:14
100 dolar bozana kahvaltı ve ekmek bedava - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Yatağının altında döviz olanlar parasını altına dönüştürsün, TL'ye dönüştürsün. Türk lirası değer kazansın” çağrısına bir destek de Genç ilçesindeki esnaflardan geldi. Bu sözler üzerine harekete geçen bazı esnaflar, dolarını bozdurup makbuzunu getirenlere bedava kahvaltı ve ekmek kampanyası başlattı.

“Bütün herkesi desteğe davet ediyorum”
Kahvaltı salonu işletmeciliği yapan esnaf Bahri Kara, “Dün Reisi Cumhurumuzun yaptığı bir açıklama vardı ekonomiye destek için. Biz de esnaflar olarak tamamen reisin arkasında duracağız ve 100 dolarını bozup makbuzuyla birlikte getiren herkese kahvaltı ısmarlıyorum. Avrupa’nın oyunlarının bitmesi ve ekonomimizin güçlenmesi için bütün halkımızı ve esnaflarımızı reisimize destek olmaya davet ediyorum” dedi. 

“Bir hafta boyunca bedava ekmek vereceğiz”
Ekmek fırını işletmeciliği yapan İdris Satılmış ise, “Ben bir işletmeci olarak doların yükselmesinden rahatsızım. Doların yükselişi ile birlikte un zamlandı, odun zamlandı, maya zamlandı. Onun için bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, 100 dolarını bozan herkese bir hafta boyunca bedava ekmek vereceğiz. Doların düşmesini TL’nin değer kazanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Sinan Atan 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç