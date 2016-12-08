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100 dolar bozdurana 30 gün toplu taşıma bedava

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar Belediyesi tarafından başlatılan kampanya ile 100 dolar bozduran herkesin 30 gün toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanacağı ifade edildi.

100 dolar bozdurana 30 gün toplu taşıma bedava

08 Aralık 2016 16:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Dolarını bozdur Türk Lirası’na sahip çık’ çağrısının ardından Ceylanpınar Belediyesi de kampanyaya tam destek verdi. Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın talimatıyla dolarını bozdurana ücretsiz seyahat kampanyası başlatıldı.

Belediye binası önünde açıklamayı okuyan Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, "15 Temmuz’dan bu yana önce askeri darbe girişimi ardından ekonomi üzerinden bunalım oluşturulmaya çalışılan coğrafyamızda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Lirası ile ilgili çağrısına destek amacıyla belediye başkanımız Menderes Atilla’nın talimatları üzerine belediyemiz olarak bugün bir kampanya başlattık. Türk Lirası’nın değerlenmesi için başlatılacak döviz bozdurma kampanyası kapsamında Ziraat Bankası ve Halk Bankasında bozdurulacak her 100 dolara ait dekontu belediyemiz özel kalem müdürlüğüne ibraz eden vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarından 30 gün süreyle ücretsiz olarak faydalandırılacaktır" dedi.

AK Parti Ceylanpınar Kadın Kolları Başkanı Zahide Tepedelen de her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olacaklarını belirterek, "Biz Türk’üz ve bizler Türk parasını kullanacağız. Bizim Amerikan parasıyla ne işimiz var. Bırakın dolarlarını kendileri kullansın. Biz asla ve asla dolara itibar etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız ile beraberiz ve sonuna kadar destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Ziraat Bankası’nda dolar bozduran Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, Cumhurbaşkanının çağrısına uyarak ellerindeki dövizleri bozdurduklarını söyledi. Bayol, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine bugün elimde olan 500 doları Türk Lirası’na çevirmek için Ceylanpınar Belediyesi ve AK Parti ilçe başkanımızla beraber, Ceylanpınarlılarla beraber bugün Ziraat Bankasında dolarlarımızı bozdurmak için geldik. Vatanımızı, devletimize ve milletimize sahip çıkmak ve Cumhurbaşkanımızın çağrısına uymak için elimizdeki dolarları bozduruyoruz" diye konuştu.

Kampanyaya destek veren belediye personeli, siyasetçi ve vatandaşlar da ellerindeki dolarları bozdurdu.

Uğur Kuş

Etiketler: dolar, toplu taşıma


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