Kent merkezinde yaşayan 49 yaşındaki Yıldız Dervişoğlu ile 42 yaşındaki Nezaket An, bir ay önce açtıkları gözlemeci dükkannıda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına destek oldu. Başlattıkları kampanya ile 100 dolar bozdurup dekontunu getiren müşterilere gözleme ve çay ikram eden kadın girişimciler, dolar bozdurma kampanyasına küçük de olsa destek olmaya çalıştıklarını ifade ettiler. Gözleme ve çay ikram edecekleri müşterilerini bekleyen Nezaket An, “Biz 15 Temmuz günü yapılan başarısız darbe girişiminde meydanlardaydık. Fakat bu kez de dolar olayından sonra biz de çiçeği burnunda esnaf olarak böyle bir olaya destek olmak istedik. Bir gözleme ve bir bardak çay ile 100 dolar bozdurup dekontunu getiren vatandaşlara böyle küçük karıncanın misali katkımız olsun istedik. Böyle bir kampanya başlattık. Öncesinde ev hanımıydık. Evde çocuklarla ufak tefek siparişlerle bu işi yapıyorduk. Bu işi şimdi profesyonel olarak yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın çağrısına destek olmak istedik. Belki çok küçük bir şey ama böyle destekte bulunmak istedik” dedi.

Başbakan'ı gözleme yemeye davet ettiler

Girişimcilikle açtıkları “Hanımefendi Gözlemecisi” isimli işyerinde pişirdikleri gözlemeleri satarak geçimlerini sağlayan iki kadın girişimci, Zonguldak ziyareti gerçekleştirecek olan Başbakan Binali Yıldırım’a da çağrıda bulundu. Nezaket An, “Başbakanımız Zonguldak’a geldiğinde işyerimizi ziyaret ederse kendisine gözleme ikram etmek istiyoruz” diye konuştu.

ONUR ALTINDAĞ-SERTAÇ ÖZDEMİR