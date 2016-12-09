Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Dolar ve Euro bozdurulması çağrısına Eskişehir esnafı da kayıtsız kalmadı. Kent merkezinde bulunan bir tantuni işletmesi, 100 dolar ve üzerini bozduran vatandaşlara 'Tavuk tantuni ve ayran ikram' kampanyası yapıyor. Dövizini bozdurup gelen kişiler, makbuzlarını göstererek yararlandığı kampanyada, işletme çalışanları ülke ekonomisine biraz olsun katkıda bulundukları için memnun olduklarını belirtti.

“100 dolar ve üstünü bozdurup makbuzunu getirene tavuk tantuni ve ayran bedava yaptık”

Yapılan kampanya hakkında bilgi veren İşletme şefi Tahsin Yılmaz, yükselen Dolar ve Euro karşısında kendilerinin de elini taşın altına koyduklarını ifade ederek, “Biz de Cumhurbaşkanımızın çağrısına biraz olsun katkıda bulunmak amacıyla patronumuz ile beraber böyle bir kampanya başlattık. Hatta önce 250 dolardı daha sonra 100 dolara düşürdük. 100 dolar ve üstünü bozdurup makbuzunu getirene tavuk tantuni ve ayran bedava yaptık. Vatandaşlar geliyor, dövizini bozdurduğuna dair makbuzunu görüyoruz, bazen ihtiyacı olmayanların makbuzunu alıyoruz. Vatandaşların tepkisi gayet güzel, olumlu tepkiler alıyoruz. İnsanlar dolarını bozdurduktan sonra acıkıyor, ‘Ağabey biz dolar bozdurduk kampanyadan yararlanabilir miyiz?’ diyor. Biz de kampanyadan halkın yararlanmasını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

İşletme müşterilerinden Yasin isimli genç ise, yapılan kampanyayı desteklediklerini belirterek, “Ülkemize destek olma adına iyi bir uygulama olmuş. Biz de bu uygulamaya destek veriyoruz. Ülkemizin de böyle birlik olması çok güzel bir şey” diye konuştu.

Mustafa Kaplan