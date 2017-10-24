100 ilçe müftüsünün ataması gerçekleşti

Ataması yapılan ilçe müftülerinin görev yerleri, Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen törenle belirlendi. Yeni atanan ilçe müftülerinin hazır bulunduğu törene katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni görevine başlayacak ilçe müftülerine başarı dileklerinde bulunarak, “Yeni göreviniz hayırlı olsun. 100 ilçe müftümüzün atamasıyla birlikte hizmetlerimiz ivme kazanacak. Teşkilatımıza yeni bir heyecan katacak. Yıllar süren eğitiminizin ardından ‘Müftü’ unvanını aldınız. Vazife hayatınız boyunca Müftü unvanının anlamına riayet edeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Müftünün beyan vazifesini eda konusunda Peygamberin halifeleri olduğunu, fikir inşa eden alimler olduğunu hatırlatan Erbaş, müftünün sadece bir idareci olmadığını aynı zamanda bir alim, şehrin manevi mimarı olduğunu kaydetti. Erbaş, “Müftü, aynı zamanda bir âlimdir, önderdir. Biz, İslam’ın izzetini ve sorumluluğunu taşıyoruz. Milletimizin bekası için çalışıyoruz. İlmi ve bilgiyi geleceğimizi aydınlatacak meşale olarak görüyoruz. Ümmetin vahdetini, birlik ve beraberliğimizi ana gaye ediniyoruz” diye konuştu.

Diyanet olarak en temel vazifenin, halkın manevi hayatına rehberlik etmek olduğunun altını çizen Erbaş, yeni atanan ilçe müftülerine çeşitli tavsiyelerde bulundu.

“BİZİM EN TEMEL VAZİFEMİZ HALKIMIZIN MANEVİ HAYATINA REHBERLİK ETMEKTİR”

Görev yerlerinde o bölgenin sosyal yapısının bilinerek, sorunlara çözüm bulma, birlik ve beraberliğin sağlanması konusunda gayret gösterme, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutma, ailenin bütünlüğünün sağlanması için çaba sarf etme gibi konularda çalışma yapmanın önemine işaret eden Erbaş, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bizim en temel vazifemiz halkımızın manevi hayatına rehberlik etmektir. Eğer biz toplumun ihtiyaçlarını karşılamazsak, bıraktığımız boşluk başka şekillerde doldurulacaktır. Bütün çalışmalarımızda bu ana gaye hep aklımızda ve önümüzde olmalıdır. İlçenizin din hizmetleri açısından ihtiyaç tespitini acilen yapmalısınız. Aile yapısı, boşanma oranı, aile sorunları, gençliğin durumu, sokak çocukları, uyuşturucu, mülteciler, alkol tüketimi gibi alanlarda hızlıca ve kapsamlı olarak bilgi edinmelisiniz. Sonra her bir alana yönelik, çalışma planı hazırlamalısınız. Vaaz-irşat konuları yerel sorunlar ve ihtiyaçlara göre hazırlanmalıdır. Özellikle aile, gençlik çalışmalarını muntazam hale getirmek zorundayız. Bir müftü olarak sorunları tespit etmek, uygun çözümler ve din hizmeti planlamak, planı doğru uygulamak ve takip ile süreklilik kazandırmak sizi başarıya götürecektir.İlimden asla kopmayın.İdarecilik göreviniz ilimle irtibatınızı koparmamalıdır. Bir ilim talebesi olmaya devam etmelisiniz. İlim bizim önümüzü aydınlatan ışık olmalıdır. Ancak bu şekilde müftü unvanını layıkıyla taşıyabilirsiniz.”

“HER ÇALIŞMANIZ EVRENSEL İDEALE BİR KATKI SUNMALIDIR”

“Sizi bekleyen en büyük tehlike,yaptığınız çalışmaların rutinleşmesi, sıradanlaşmasıdır” ifadesini kullanan Erbaş, “Cami, Kur’an kursu inşa edildiğinde iş bitmiyor, yeni başlıyor. Asıl önemli olan camide cemaatin, irşadın, Kur’an kursunda öğrencinin, eğitimin varlığıdır. Camiyi yaptıktan sonra daha önemli olan o caminin içini doldurabilmektir.Çalışmalarınıza odaklanırken evrensel ufku kaybetmeyin. Görev yapacağınız ilçelerde çalışmalar yaparken toplumun, ülkemizin, milletimizin, ümmetin ve insanlığın gündeminden ve temel meselelerinden asla kopmamalısınız. Dahası her çalışmanız evrensel ideale bir katkı sunmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Törene, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Selim Argun, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Dr. Burhan Erkuş, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı üst düzey yöneticileri ile yeni atanan ilçe müftüleri katıldı.