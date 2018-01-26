100 kadın yazılımcı Turkcell’de işbaşı yaptı

Eğitimden sağlığa, bilimden sanata hayatın her alanında çok sayıda başarılı çalışmaya imza atan kadınların, yazılım çağından geri kalmaması ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte bir adım öne geçebilmeleri için Turkcell, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde başlatılan ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesinde önemli bir noktaya gelindi.

Şirket açıklamasına göre Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nde mobil yazılım eğitim ve sınavlarını başarıyla geçerek sertifikalarını alan 660 kadın arasından, online bilgi sınavı ve sistem arıza ve hatalarının tespit edildiği test uygulamasının bulunduğu iki aşamalı süreci geçen 100 kadın yazılımcı seçildi. Seçilen 100 başarılı kadın yazılımcı; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon’un bulunduğu 25 farklı şehirde uzaktan çalışarak Turkcell ürün ve servislerini test edecek. Çoğunluğu bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar öğretmenliği, bilgisayar bilimleri, yönetim bilişim sistemleri, endüstri mühendisliği ve matematik bölümü gibi mühendislik tabanlı eğitimler almış ya da halen eğitimine devam kadın yazılımcıların yaş ortalamaları 24 ve yüzde 60’tan fazlası lisans öğrencilerinden oluşuyor.

Çağın gerisinde kalmayacaklar

Teknolojiyle ilgilenen kadınların yazılım çağı ve Endüstri 4.0 dönemlerinden geri kalmamalarının ve istihdamının artırılmasının hedeflendiği ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesinde seçilen kadın yazılımcılar, Turkcell Akademi tarafından organize edilen çok sayıda Online Mobil Test Eğitimleri'ne katıldı.

Hem sanal sınıf hem de online eğitim atanarak gerçekleştirilen eğitim sürecinde; Mobil Uygulama Testi, Kurulum ve Fonksiyonel Test, Güvenlik ve Performans Testi, Bulgu Yönetimi Testi ve Jira Platform Kullanımı eğitimleri alan yazılımcılar, Turkcell ürün ve hizmetlerinden; BiP, fizy, TV+, Hesabım, Upcall, Yaani, Dergilik ve Lifebox'ı test edecek.

60 şehirden bin 359 kadın başvurdu

Türkiye’nin dört bir yanından büyük ilgi toplayan projeye 60 şehirden bin 359 kadın girişimci başvurdu. Bin 836 saat sınıf içi ve 46 bin 200 online eğitimlerin ardından 2 bin başarı belgesi dağıtıldı. Proje boyunca 2,3 milyon satır kod yazıldı ve 170 bin kilometre yol kat edildi. 203 proje fikri ile il seçmeleri gerçekleştirilirken 70 iş danışmanı ile 3 gün birebir görüşme, 55 eğitmen ile 4 gün teknik danışmanlık destekleri verildi.

Yarışma döneminin ardından 203 proje arasından seçile en başarılı üç projenin sahibi kadınlara ödülleri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Evrim Aras tarafından verildi.

Gökçe Demir ve Hilal Şener’in geliştirdiği, giyilebilir cihaz aracılığıyla alınan sinyallerle otizm şüphesinin teşhis edilmesine imkan sunan‘Otizmo’ adlı yazılım birincilik elde etti. Özden Çetin Yakın’ın çocukların sağlıklı ve kolay beslenebilmesi için ebeveynlere yardımcı olmayı amaçlayan uygulaması ‘Ham Yap’ ikincilik ödülünü kazanırken;Ayşe Nur Zengin, Evin Keleş ve Meryem Sena Kılıç’ın birlikte geliştirdikleri 6-12 yaş aralığındaki işitme engelli çocuklara oyun kartları ve artırılmış gerçeklik kullanılarak işaret dili eğitimi veren ‘Yubiva’ adlı proje ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.