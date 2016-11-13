Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından 12 Kasım 2016 günü Güroymak ilçesi kırsalında ‘Şehit Jandarma Komando Onbaşı Salim Naneci’ operasyonu icra edilmiştir. Operasyonda yapılan arazi aramasında 3 adet sığınak ve 3 adet depo tespit edilmiştir. Bulunan sığınak ve depoların içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ve yaklaşık 100 kilogram ağırlığında EYP ele geçirilmiştir. Söz konusu EYP ve yaşam malzemeleri cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edilmiş, sığınak ve depolar kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.