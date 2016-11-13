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100 kilogram patlayıcı imha edildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından Güroymak ilçe kırsalında PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda ele geçirilen 100 kilogram patlayıcı, 3 sığınak ve 3 depo imha edildi.


13 Kasım 2016 14:18

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından 12 Kasım 2016 günü Güroymak ilçesi kırsalında ‘Şehit Jandarma Komando Onbaşı Salim Naneci’ operasyonu icra edilmiştir. Operasyonda yapılan arazi aramasında 3 adet sığınak ve 3 adet depo tespit edilmiştir. Bulunan sığınak ve depoların içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ve yaklaşık 100 kilogram ağırlığında EYP ele geçirilmiştir. Söz konusu EYP ve yaşam malzemeleri cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edilmiş, sığınak ve depolar kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. 

Etiketler: patlayıcı


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