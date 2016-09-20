Nöroloji Uzmanı Uz. Dr. Figen Şensoy Alzheimer hastalığı hakkında yaptığı açıklamada, ‘‘ Alzheimer hastalığının görülme sıklığı yaş ile orantılı olarak artmaktadır (65 yaş üstü 100 kişiden 8'inde Alzheimer hastalığı görülmektedir).Ülkemizde de 300 bin civarında Alzheimer hastası olduğu düşünülmektedir’’ dedi.

Alzheimer hastalığının ilk belirtisi genellikle unutkanlık olduğunu belirten Şensoy, ‘‘Aynı konuları ve olayları tekrarlamak, yakın zamana ait bilgileri hatırlama ya da yeni bilgiler öğrenme güçlüğü görülür. Ayrıca konuşma bozukluğu, karar verme güçlüğü, kişileri tanıyamama ya da yolunu kaybetme gibi başka zihinsel sorunlar da baş gösterir.

Alzheimer hastalarında tabloya çoğu kez davranış ve kişilik bozuklukları da eşlik eder. Özellikle hastalık ilerledikçe, birçok hastada depresyon, saldırganlık, huzursuzluk, hayaller görme, uyku bozuklukları ya da amaçsızca dolaşma gibi ruhsal sorunlar görülebilir.

Alzheimer belirtileri ile başvuran hastalarda klinik tabloya ek olarak yapılacak radyolojik ve laboratuvar incelemeleri sonrası uygulanacak çeşitli testler ile Alzheimer Teşhisi yüzde 90 doğruluk ile konulabilmektedir.

Alzheimer hastalığını tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi bugün için ne yazık ki yoktur. Yapılan tedaviyle, hastalığın ilerlemesi yavaşlatılır ve hastalığın semptomları azaltılır. Amaç, hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır. Ayrıca, ortaya çıkan psikolojik problemlerle başa çıkabilmek için de çeşitli ilaçlar (antidepresan gibi) kullanılır. Fakat bu ilaçların doktor kontrolünde alınması gerekir’’ şeklinde konuştu.

Son olarak Alzheimer hastasının bakımının birçok zorluğunun olduğuna dikkat çeken Uz. Dr. Figen Şensoy, 10 yıldan uzun sürebilen ve giderek kötüleşen Alzheimer hastası yakınlarının sevecen, sabırlı, anlayışlı ve özverili olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.