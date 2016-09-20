Diğer
Kategoriler

100 kişiden 8’i Alzheimer hastası

Gaziantep Medical Park Hastanesi’nde görev yapan Nöroloji Uzmanı Uz. Dr. Figen Şensoy, Alzheimer hastalığının, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan ilerleyici bir beyin hastalığı olduğunu söyledi.

100 kişiden 8i Alzheimer hastası

20 Eylül 2016 11:02

Nöroloji Uzmanı Uz. Dr. Figen Şensoy Alzheimer hastalığı hakkında yaptığı açıklamada, ‘‘ Alzheimer hastalığının görülme sıklığı yaş ile orantılı olarak artmaktadır (65 yaş üstü 100 kişiden 8'inde Alzheimer hastalığı görülmektedir).Ülkemizde de 300 bin civarında Alzheimer hastası olduğu düşünülmektedir’’ dedi.
Alzheimer hastalığının ilk belirtisi genellikle unutkanlık olduğunu belirten Şensoy, ‘‘Aynı konuları ve olayları tekrarlamak, yakın zamana ait bilgileri hatırlama ya da yeni bilgiler öğrenme güçlüğü görülür. Ayrıca konuşma bozukluğu, karar verme güçlüğü, kişileri tanıyamama ya da yolunu kaybetme gibi başka zihinsel sorunlar da baş gösterir.

Alzheimer hastalarında tabloya çoğu kez davranış ve kişilik bozuklukları da eşlik eder. Özellikle hastalık ilerledikçe, birçok hastada depresyon, saldırganlık, huzursuzluk, hayaller görme, uyku bozuklukları ya da amaçsızca dolaşma gibi ruhsal sorunlar görülebilir.

Alzheimer belirtileri ile başvuran hastalarda klinik tabloya ek olarak yapılacak radyolojik ve laboratuvar incelemeleri sonrası uygulanacak çeşitli testler ile Alzheimer Teşhisi yüzde 90 doğruluk ile konulabilmektedir.
Alzheimer hastalığını tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi bugün için ne yazık ki yoktur. Yapılan tedaviyle, hastalığın ilerlemesi yavaşlatılır ve hastalığın semptomları azaltılır. Amaç, hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır. Ayrıca, ortaya çıkan psikolojik problemlerle başa çıkabilmek için de çeşitli ilaçlar (antidepresan gibi) kullanılır. Fakat bu ilaçların doktor kontrolünde alınması gerekir’’ şeklinde konuştu.

Son olarak Alzheimer hastasının bakımının birçok zorluğunun olduğuna dikkat çeken Uz. Dr. Figen Şensoy, 10 yıldan uzun sürebilen ve giderek kötüleşen Alzheimer hastası yakınlarının sevecen, sabırlı, anlayışlı ve özverili olmaları gerektiğini sözlerine ekledi. 

Etiketler: alzheimer


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 33°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!