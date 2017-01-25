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'100 liralık' motosiklet şebekesi yakalandı

Kahramanmaraş’ta motosiklet hırsızlığı yapan şebeke, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Çoğunluğu çocuk yaşta olan şüphelilerin çaldıkları motosikletlerin tanesini aracılara 100 liraya sattıkları belirlendi.

100 liralık motosiklet şebekesi yakalandı

25 Ocak 2017 14:12

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kent merkezi ve çevre illerde motosiklet hırsızlığı yapan şebekeye operasyon düzenlendi.

İl merkezinde çeşitli adreslerde yapılan baskınlarda H.B. (15), H.B. (15), A.H. (16), O.T. (19), B.B. (16) ve Y.K. (15) yakalandı.

Çoğunluğu çocuk yaşta olan şüphelilerin çaldıkları motosikletlerin tanesini aracılara 100 liraya sattıkları tespit edildi. Plakayı ve motosiklet üzerindeki parçaları söken aracıların ise çeşitli işlemlerin ardından motosikletleri yüksek fiyatta piyasaya sürdüğü öğrenildi.

Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 

Muhammet Özer


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