Türkiye’nin, Yavuz Sultan Selim Köprüsünün inşa halindeyken kulesine tırmanarak 350 metre yükseklikte özçekim yapmasıyla tanıdığı Pavel Smirnov ve Selman Karataş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel çılgın bir projeye imza attı. Rooftopper adı verilen tırmanma ve parkur sporcusu gençler bu kez, Beşiktaş Arnavutköy’de 100 metre yüksekliğinde olan İstanbul Boğazı enerji nakil hattına tırmanmaya karar verdi. Akşama doğru nakil hattının olduğu yere gelen gençler, hazırlıklarını tamamladıktan sonra girişi ’yasak ve tehlikeli’ olan bölgeye girdi. Hatta tırmanmaya başlayan gençler, aksiyon kamerasıyla o anları kaydetti. Gençlerin yaptığı bu çılgınlığını bir başka arkadaşları da drone ile kayıt altına aldı. 100 metre yüksekliğindeki nakil hattının tepesine tırmanan gençler, zirvede Türk bayrağı dalgalandırdı.

DRONE KALDIRINCA YAKALANDILAR

Gençler zirveye tırmanıp Türk bayrağını dalgalandırdıktan sonra bölgede devriye gezen polis ekipleri, havada tanımsız bir cisim fark etti. Bunun üzerine nakil hattının olduğu bölgeye gelen ekipler, gençlerin direkte olduğunu belirleedi. Polis, uyarılarının ardından nakil hattından inen gençlere yaptıklarının tehlikeli olduğunu söyledi. Kısa süreli sohbetin ardından polis gençleri serbest bıraktı.

Doğan Can Cesur