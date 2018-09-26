100 milyon TL'lik vurgunda gözaltı sayısı 8'e yükseldi

Geçen cuma günü müdürlüğünü yaptığı Alanya'daki banka şubesinden ‘Bir müşteri ziyaretine gidiyorum' diyerek ayrılan Arif İ., mesai bitimine rağmen dönmeyince çalışma arkadaşları durumdan şüphelendi. Yapılan araştırmada müdür Arif İ.'nin ‘Ucuz döviz topluyorum, parayı döndürerek çok kazandırıyorum' diyerek bazı döviz büroları ile iş adamlarını yaklaşık 100 milyon TL dolandırdığı anlaşıldı. Bunun üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, olayla ilgili soruşturma başlattı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından müdür Arif İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında özel ekip kuran Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Arif İ.'nin İzmir'de olduğu bilgisine ulaştı. Arif İ.'nin, İzmir'in Torbalı ilçesinde amcası İsa İ.'nin yanında olduğunu tespit eden polis, araştırmalarını bu yöne kaydırdı. İzmir ile Alanya polisi, teknik ve fiziki takibin ardından Arif İ.'nin Yunanistan'a kaçmak için Ahmet Y.O. isimli şüpheliyle buluşacağını tespit etti.

Bunun üzerine Torbalı'daki bir kafeye baskın düzenleyen ekipler, Arif İ., amcası İsa İ., müdürün kaçması için kendisine yardım ettiği iddia edilen Ahmet Y.O. ve Ahmet G.'yi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yüklü miktarda Türk Lirası, döviz ve bir tabanca ele geçirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğüne getirilen 4 şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından Alanya polisi tarafından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Öte yandan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturma kapsamında M. A., C.T., Y. G. ve S. A. da polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından yarın veya ertesi gün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Erdal Anak