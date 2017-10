100 talihli The Walking Dead’in 8’inci sezon ilk bölümünü izledi

Turkcell’in telefon, tablet, TV ve bilgisayardan izlenebilen televizyon platformu TV+, Fox Networks grubuna ait FX ile yapılan işbirliği kapsamında The Walking Dead’in 100. bölümüne özel bir davet düzenledi. 100 şanslı kişi 100. bölüme özel gerçekleştirilen, sürprizlerle dolu eğlenceli gecede ön gösterimle diziyi izlediler. “Heyecanla beklediğin The Walking Dead’in 100. bölümünü bizimle birlikte izlemeye ne dersin?” çağrısıyla dizi fanlarından The Walking Dead dizisinin neden vazgeçilmez olduğunu @FXTV @TurkcellTVPlus ve #TWD100 etiketleriyle paylaşması istendi.

Şirket açıklamasına göre, bu paylaşımı yapan 100 şanslı izleyici 100. bölüme özel düzenlenen etkinlikte eğlenceli aktivitelerle dolu unutulmaz bir gece geçirdi. Aylakların dünyaya egemen olduğu kurgusal bir dünyayı konu alan The Walking Dead dizinin temasına uygun olarak gecede bulunan makyaj sanatçısı isteyen izleyicilere zombi makyajı yaparken cosplay sanatçıları katılımcıları adeta The Walkind Dead dünyasının içine soktu.