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100 TL‘ye kazandığı aracını teslim aldı

Trakya’nın en büyük alışveriş merkezi Tekira AVM, 8. yılına özel düzenlediği kampanyadan, son model bir Jeep Renegade kazanan ziyaretçisine aracını teslim etti.

100 TLye kazandığı aracını teslim aldı

07 Kasım 2016 09:44

Tekira AVM’den 10 Haziran-25 Eylül tarihleri arasında 100 TL ve üzeri alışveriş yapan binlerce kişi, 29 Eylül 2016 tarihinde son model Jeep Renegade aracı kazanmak için Tekira’da toplandı. Noter huzurunda yapılan çekilişte Elvan Kumak isimli bayan ziyaretçi aracı almaya hak kazandı.

Yapılan resmi işlemlerin ardından talihli Elvan Kumak, aracını teslim aldı. Kendisine ilk defa çekiliş ile bir hediye çıktığını belirten Kumak, “Tekira’dan 100 TL değerinde yaptığım alışverişten son model bir araç kazandım, çok mutluyum” diyerek alış veriş merkezi yetkililerine teşekkür etti.


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