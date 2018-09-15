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100 yaş üzeri nüfus Japonya'da rekor kırdı

100 yaş üzeri nüfus Japonya'da rekor kırdı
100 yaş üzeri nüfus Japonya'da rekor kırdı

Japonya’da 100 yaşın üstündeki nüfus Eylül'de rekor seviyeye ulaşarak 69 bin 785 seviyesine çıktı. Kadınlar, rekor sayının yüzde 88.1’ini oluşturuyor.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, Japonya'nın 100 yaş üstü nüfusunun Eylül ayı itibarıyla rekor seviyeye ulaşarak 69 bin 785 olduğunu açıkladı. Toplam sayının yüzde 88.1'ini kadınlar oluştururken, tıbbi gelişmeler ve gelişen sağlık bilinci olumlu tablonun arkasındaki neden olarak açıklandı. Rakam bir önceki yıla göre 2 bin 14 yükseldi. 100 yaş üzeri yaşlı nüfus, 20 yıl öncesine göre ise yaklaşık yedi kat arttı. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığından bir yetkili, “Yaşlıların daha uzun süre sağlıklı kalabilmeleri için çaba göstermeye devam edeceğiz” dedi. 100 yaş üstü erkek sayısı bir yıl öncesine göre 139 artarak 8 bin 331'e, kadın sayısı ise bin 875 artarak 61 bin 454'e yükseldi. 

Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünün tahminlerine göre, 100 yaş üstü nüfusun beş yıl içinde 100 bini, on yıl içinde 170 bini aşması öngörülüyor. Japonya'da yaşam beklentisi 2017'de kadınlar için 87.26 yıl, erkekler için 81.09 yıl olarak öngörülmüştü.

En yaşlı kadın 115 yaşında 

Güneybatı Japonya'daki Fukuoka kentinde yaşayan 115 yaşındaki Kane Tanaka, ülkenin en yaşlı yaşayan kadını olarak biliniyor. Şu anda Fukuoka'da bir huzurevinde yaşayan ve burada diğer sakinlerin “annesi” olarak kabul edilen Tanaka, dünyanın en yaşlı kişisi olmayı hedefliyor. Günlük rutini arasında kahvaltıdan sonra masa oyunları oynamak olan Tanaka, rekabetçi yapısıyla tanınıyor. 115 yaşındaki Tanaka, kaybetmekten nefret ediyor ve kazanana kadar oyunu sürdürmeyi seçiyor. Matematik problemleri ve kaligrafi hobileri arasında bulunan Tanaka, tatlı fasulye reçeli, çikolata ve çörek tüketmeyi seviyor.

En yaşlı erkek bir rekortmen 

Japonya'nın en yaşlı adamı ise, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido'da yaşayan 113 yaşındaki Masazo Nonaka. Guinness Rekorlar Kitabı tarafından Nisan ayında dünyanın en yaşlı adamı olarak kabul edilen Nonaka, ailesine göre genellikle yatağında televizyon seyrediyor ve yemeklerden sonra tatlılara bayılıyor. Nonaka'nın yaşı nedeniyle bir işitme problemi olsa da ailesi kendisine iyi olup olmadığını sorduğunda, “Tamam” işareti ile cevap veriyor. Nonaka, eskiden çalıştığı 100 yıllık bir kaplıca hanında yaşıyor.
İlk toplanan verilere göre Japonya'daki 100 yaş üstü nüfus 1963'te 153'tü. Bu rakam 1998'de 10 bin, 2012'de 50 bin seviyesine ulaştı. Son verilere göre en yüksek sayıdaki 100 yaş üstü nüfus Tokyo'da, ardından Kanagawa ve Osaka eyaletlerinde yaşıyor. Japonya'nın toplam nüfusunda 100 yaş üstü kişilerin oranı 100 binde 55.08.  

Burak Ersoy
 

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