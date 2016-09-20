Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 100 yaşındaki kaynanasını boğazını keserek öldürdü

100 yaşındaki kaynanasını boğazını keserek öldürdü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen bir kadın, bahçede oturan 100 yaşındaki kayınvalidesini boğazını keserek öldürdükten sonra, kendi bileklerini keserek canına kıydı.

100 yaşındaki kaynanasını boğazını keserek öldürdü

20 Eylül 2016 15:40

Olay, Bayramiç'e 15 kilometre uzaklıktaki Çavuşlu köyünde meydana geldi. Hane halkının elma hasadına gittiği sırada evde kayınvalidesi ile yalnız kalan Naciye Şimşek (54), henüz bilinmeyen bir sebeple, aynı bahçe içinde yaşadığı 100 yaşındaki kayınvalidesi Zehra Şimşek'i oturduğu somyanın üzerinde boynundan kurban bıçağıyla keserek öldürdü. Olayın ardından kendini evin banyosuna kilitleyen kadın, aynı bıçakla bileklerini keserek hayatına son verdi. Jandarma olayla alakalı soruşturma başlattı.

Sedef Topçu

Etiketler: çanakkale, kaynana, kaynana cinayet


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!