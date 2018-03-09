100 yıllık top mermisi bulundu

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bulunan ve restorasyon çalışmaları süren Mecidiye Hanında Kurtuluş Savaşı döneminde Fransızlar tarafından atıldığı tahmin edilen top mermisi bulundu. Yapılan incelemede merminin patlamamış olduğu belirlenirken, savaş döneminde kente atılan 60 bin top mermisinden biri olduğu belirtiliyor.

Bulunan top mermisi hakkında bilgi veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Mecidiye Han bin 725 yılında yapılmış bir handır. Burası yaklaşık 20 yıldır otopark olarak kullanıyordu. Şahinbey belediyesi olarak burayı satın alarak restorasyonunu yapıyoruz. Hanın restorasyonunu yaparken tabi Gaziantep kadim bir şehirdir. İngiliz ve Fransızlar tarafından Gaziantep’e 60 bin top mermisi atılmış. 65 santimetre boyunda 17 santimetre çapında bir top mermisi bulduk. Bomba imha ekiplerini çağırdık onlar inceleyecek. Eğer barutu boşaltılabilirse, müzemizde sergileyeceğiz" diye konuştu.

KURTULUŞ MÜCADELESİNDE 6 BİN 317 ŞEHİT VERİLDİ

Öte yandan Kurtuluş savaşında dillere destan bir mücadele sergileyen Antep’in 6 bin 317 şehit verdiği bilinirken, Fransız ve İngilizlerin kuşattığı Antep yokluk içinde verdiği mücadele sonrası işgal devletlerini püskürtmeyi başarmıştı. Antep’e daha sonra TBMM tarafından ‘Gazilik’ unvanı verilirken bölge halkı çalışkanlığı ile kenti sanayi şehri haline dönüştürerek, şu anda Türkiye’nin en büyük 5. sanayi şehri haline getirdi. Türkiye’nin ekonomisine büyük katkı sağlayan Gaziantep ile ilgili tarihi kaynaklarda Kurtuluş savaşı döneminde Fransız ve İngilizler tarafından kente 60 bin top mermisi atıldığı yer alıyor.

KONTROLLÜ OLARAK PATLATILACAK

Başkan Tahmazoğlu ile birlikte bomba imha ekipleri de top mermisinde inceleme yaptı. İçerisindeki barutu boşaltarak müzeye konulmak istenen merminin patlama riski olması nedeniyle barut boşaltılmasının mümkün olmadığı belirtildi. Ekipler, top mermisinin imha edilmesi gerektiğini kaydetti. Mermi güvenli bir alana taşınarak, kontrollü bir şekilde patlatılacak.

Lider Olgun