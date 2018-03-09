Diğer
Kategoriler

100 yıllık top mermisi bulundu

Gaziantep’te restorasyonu devam eden 300 yıllık Mecidiye Hanı’nda 100 yıl önce Fransızların attığı patlamamış top mermisi bulundu.

100 yıllık top mermisi bulundu

09 Mart 2018 15:28

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bulunan ve restorasyon çalışmaları süren Mecidiye Hanında Kurtuluş Savaşı döneminde Fransızlar tarafından atıldığı tahmin edilen top mermisi bulundu. Yapılan incelemede merminin patlamamış olduğu belirlenirken, savaş döneminde kente atılan 60 bin top mermisinden biri olduğu belirtiliyor.
Bulunan top mermisi hakkında bilgi veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Mecidiye Han bin 725 yılında yapılmış bir handır. Burası yaklaşık 20 yıldır otopark olarak kullanıyordu. Şahinbey belediyesi olarak burayı satın alarak restorasyonunu yapıyoruz. Hanın restorasyonunu yaparken tabi Gaziantep kadim bir şehirdir. İngiliz ve Fransızlar tarafından Gaziantep’e 60 bin top mermisi atılmış. 65 santimetre boyunda 17 santimetre çapında bir top mermisi bulduk. Bomba imha ekiplerini çağırdık onlar inceleyecek. Eğer barutu boşaltılabilirse, müzemizde sergileyeceğiz" diye konuştu.

KURTULUŞ MÜCADELESİNDE 6 BİN 317 ŞEHİT VERİLDİ 

Öte yandan Kurtuluş savaşında dillere destan bir mücadele sergileyen Antep’in 6 bin 317 şehit verdiği bilinirken, Fransız ve İngilizlerin kuşattığı Antep yokluk içinde verdiği mücadele sonrası işgal devletlerini püskürtmeyi başarmıştı. Antep’e daha sonra TBMM tarafından ‘Gazilik’ unvanı verilirken bölge halkı çalışkanlığı ile kenti sanayi şehri haline dönüştürerek, şu anda Türkiye’nin en büyük 5. sanayi şehri haline getirdi. Türkiye’nin ekonomisine büyük katkı sağlayan Gaziantep ile ilgili tarihi kaynaklarda Kurtuluş savaşı döneminde Fransız ve İngilizler tarafından kente 60 bin top mermisi atıldığı yer alıyor.

KONTROLLÜ OLARAK PATLATILACAK 

Başkan Tahmazoğlu ile birlikte bomba imha ekipleri de top mermisinde inceleme yaptı. İçerisindeki barutu boşaltarak müzeye konulmak istenen merminin patlama riski olması nedeniyle barut boşaltılmasının mümkün olmadığı belirtildi. Ekipler, top mermisinin imha edilmesi gerektiğini kaydetti. Mermi güvenli bir alana taşınarak, kontrollü bir şekilde patlatılacak. 

Lider Olgun

Etiketler: top mermisi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç