1000 kişi Kilyos’da 'BATAÇIKA' yarışacak

Macera Akademisi tarafından düzenlenen yarış; kaygan tepe, alçak duvar, çamur havuzu, lastik yol vb. 10’u aşkın etaptan ve toplam 5 km’den oluşuyor. 7-12 yaş arasındaki küçük maceracılar da 500m ve 1200m’lik özel parkurlarda BATAÇIKA koşacaklar. Ayrıca, en eğlenceli kostümü giyerek gelenler fotoğraflarını Facebook’a yükleyecek ve en fazla beğeni alan yarışmacı sürpriz hediye ile ödüllendirilecek.

Türkiye’nin en eğlenceli ve en çamurlu yarışı “BATAÇIKA Mud Race 2017” 17 Eylül Pazar günü Kilyos / Dalia Beach’ de koşulacak. Yarışmacılar 5km’lik parkur boyunca; kaygan tepe, alçak duvar, çamur havuzu, lastik yol vb. 10’u aşkın etaptan geçerek varışa ulaşmaya çalışacaklar. 7-12 yaş arasındaki çocuklar 500m’lik ve 1200m’lik parkurlarda BATAÇIKA koşmanın keyfini yaşayacaklar.

Gün boyu müzik!

‘’Bata Çıka Mud Race 2017’’ bu yıl eğlencenin sınırlarını daha da zorlayacak. Etkinlik alanında bulunan güçlü ses sistemleri ile gün boyu katılımcılara Dalia Beach’de güzel müzik dinletecek.

Kadınların en sevdiği yarış

“BATAÇIKA Mud Race 2017” Macera Akademisi tarafından düzenleniyor. İlki 2012’de gerçekleştirilen yarışa, en küçüğü 4 yaşında olmak üzere 385 kişi katılmıştı. Katılım grafiği her yıl artan yarışa kadın yarışmacı katılımı % 35 gibi ülke ortalamasının çok üzerinde bir orana sahip. Yarışmacıların yarıya yakını ise ailece etkinliğe katılanlardan oluşuyor. Bu yıl yüzde 20’si 13 yaşın altında yaklaşık 1000 kişinin yarışması bekleniyor.

En iyi yarış kostümü ödüllendirilecek

Mud Race 17 Eylül’den sonra da Sosyal Medya üzerinde devam edecek. Eğlenceli kostümler tasarlayarak Mud Race’e katılanlar, parkurda koşarken çekilen kostümlü fotoğraflarını sosyal medyada “Facebook/MCRracesetter ve İnstagram/MCRracesetter” da paylaşarak yarışmaya devam edecekler. 1 Ekim’de saat 10.00’a kadar en çok beğeni alan fotoğraf yarışmayı kazanacak ve sürpriz ödülü alacak.

Mud Race nedir?

Mud Race, çamur, su ve engeller ile daha eğlenceli ve yavaş hale getirilmiş koşu yarışına deniliyor. Bazı yerlerde koşmanın mümkün olmadığı parkurda, çamurlanma cesareti ve engelleri aşma azmi gerekiyor. Macera Akademisi Genel Müdürü Caner Odabaşoğlu, katılımcılara kazanma hırsını değil, mücadele etme keyfini tattırmak istediklerini belirterek,: Çok eğlenceli, çok engelli, çok zorlu, çok ıslak, çok çamurlu bir parkur hazırladık. Bitiren herkes kazanacak, her kategoride en hızlı 3 erkek ve 3 kadın kürsüye çıkacak.” dedi.

