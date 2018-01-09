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1000 kişi Riva Koşusu’nda yarışacak

Türkiye’nin en güzel manzaralarından birine sahip olan RİVA KOŞUSU 11 Şubat 2018 Pazar günü her yaştan 1000 sporseverin katılımı ve Beykoz Belediyesi desteğiyle Riva’da koşulacak.

1000 kişi Riva Koşusunda yarışacak

09 Ocak 2018 14:56

Macera Akademisi tarafından düzenlenen yarış toplam 10 kilometrelik bir parkurda koşulmaktadır. 4-12 yaş arasındaki Minik Adımlar koşucuları da 500m’lik parkurda koşacaklar.

Türkiye’nin en güzel manzaralarından birine sahip olan 'Riva Koşusu' 11 Şubat 2018 Pazar günü her yaştan 1000 sporseverin katılımı ve Beykoz Belediyesi desteğiyle Riva’da koşulacak. Macera Akademisi tarafından düzenlenen yarış toplam 10 kilometrelik bir parkurda koşulmaktadır. 4-12 yaş arasındaki Minik Adımlar koşucuları da 500m’lik parkurda koşacaklar.

Gün boyu mavi yeşil! 

Parkur boyunca gözünüzün maviye ve yeşile doyacağı Riva’nın eşsiz manzarası eşliğinde devam ediyor. Koşu boyunca devam eden görsel ziyafete, Riva’nın leziz restoranlarında balık ziyafeti ile devam edebilirsiniz.

Her seviyede koşucunun seveceği bir yarış!

Riva Koşusu, kurumsal, bireysel yarışmalar ve eğitim etkinlikleri konusunda Türkiye’nin öncü şirketlerinden Macera Akademisi tarafından düzenleniyor. 

İlk kez gerçekleşecek olan Riva Koşusu, en küçüğü 4 yaşında olmak üzere, her yaş ve seviyeden koşucuyu mutlu edebilir. Ailece koşu, devamında huzurlu bir hafta sonu tatili fırsatı veren Riva Koşusu’nun katılımcı sayısının her yıl artacağı düşünülmekte. 

Riva Koşusu ne vaad ediyor?

Macera Akademisi Genel Müdürü Caner Odabaşoğlu, katılımcılara kazanma hırsını değil, mücadele etme keyfini tattırmak istediklerini söylüyor: “Çok mavi, çok yeşil, çok keyifli, biraz zorlu bir parkur hazırladık. Bitiren herkes kazanacak, her kategoride en hızlı 3 erkek ve 3 kadın kürsüye çıkacak.” 

Yarışmacılar farklı yaş gruplarında tasnif edilecek ve ilk 3’e girenler sürpriz ödüller kazanacaklar.
 

Etiketler: Riva Koşusu

 

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