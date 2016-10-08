Diğer
Kategoriler

'1001 Kaşık Tek Ritim' Guinness’te

Erzurum, “1001 Kaşık Tek Ritim” etkinliği ile Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı.

1001 Kaşık Tek Ritim Guinnesste

08 Ekim 2016 22:20


Erzurum, Akademi Eğitim Danışmanlık, Başakşehir Akademi, Kültür A.Ş, BOMED, Kariyer Topluluğu işbirliğinin düzenlediği “1001 Kaşık Tek Ritim” etkinliği ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Atatürk üniversitesi Nenehatun Gösteri Merkezin de üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen “1001 Kaşık Tek Ritim” etkinliğinde kaşık oyununun yanı sıra çeşitli gösterilerde düzenlendi. Etkinlikte istedikleri hedefe ulaştıklarını belirten Akademi Eğitim Başkanı Doç.Dr. Halim Ulaş, “Bugün burada Atatürk üniversitesi öğrencileri ile güzel bir rekor denemesi yaptık. Kaşıkla ritim tutma dünyanın muhtelif yerlerinde yapılmış ama biz bugün burada hiç ritim bilmeyen kaşıkla çalmayı bilmeyen 1001 tane öğrencilere kaşıkla ritim tutmayı öğrettik. Çocukların eğlenmesini ve öğrenmesini amaçlayan bir çalışma oldu. Öğrencilerin burada mutlu olacakları bir organizasyon oldu” dedi.

Ankara’dan özel eğitmen olarak etkinliğe katılan, Eğitmen Ediz Toksoy, “1001 kişilik bir ekiple ritim oluşturduk. Heyecanlı ve mutlu bir çalışma oldu. Başlangıçta birkaç arkadaşlarla deneme yaptık güzel görüntü oldu. Bunu diğer arkadaşlarla yaptık ve istediğimiz rekoru kırdık” diye konuştu.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise mutlu olduklarını dile getirerek, “Çok şey öğrendiğimizi düşünüyoruz ve eğlendik, sosyalleştik, sahnede özgüven patlaması yaşadık istediğimiz rekoru kırdık bu etkinliği düzenleyen başta Haşim Ulaş olmak üzere diğer ekibe çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştular.

Etiketler: 1001 Kaşık Tek Ritim


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!