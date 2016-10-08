

Erzurum, Akademi Eğitim Danışmanlık, Başakşehir Akademi, Kültür A.Ş, BOMED, Kariyer Topluluğu işbirliğinin düzenlediği “1001 Kaşık Tek Ritim” etkinliği ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Atatürk üniversitesi Nenehatun Gösteri Merkezin de üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen “1001 Kaşık Tek Ritim” etkinliğinde kaşık oyununun yanı sıra çeşitli gösterilerde düzenlendi. Etkinlikte istedikleri hedefe ulaştıklarını belirten Akademi Eğitim Başkanı Doç.Dr. Halim Ulaş, “Bugün burada Atatürk üniversitesi öğrencileri ile güzel bir rekor denemesi yaptık. Kaşıkla ritim tutma dünyanın muhtelif yerlerinde yapılmış ama biz bugün burada hiç ritim bilmeyen kaşıkla çalmayı bilmeyen 1001 tane öğrencilere kaşıkla ritim tutmayı öğrettik. Çocukların eğlenmesini ve öğrenmesini amaçlayan bir çalışma oldu. Öğrencilerin burada mutlu olacakları bir organizasyon oldu” dedi.

Ankara’dan özel eğitmen olarak etkinliğe katılan, Eğitmen Ediz Toksoy, “1001 kişilik bir ekiple ritim oluşturduk. Heyecanlı ve mutlu bir çalışma oldu. Başlangıçta birkaç arkadaşlarla deneme yaptık güzel görüntü oldu. Bunu diğer arkadaşlarla yaptık ve istediğimiz rekoru kırdık” diye konuştu.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise mutlu olduklarını dile getirerek, “Çok şey öğrendiğimizi düşünüyoruz ve eğlendik, sosyalleştik, sahnede özgüven patlaması yaşadık istediğimiz rekoru kırdık bu etkinliği düzenleyen başta Haşim Ulaş olmak üzere diğer ekibe çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştular.