100’ün üstünde sağlık personeli yediği yemekten zehirlendi

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan 450 kişilik ameliyathane ve yoğun bakım ünitesine ait olan yemekhanede öğle yemeği yiyen personelin bir kısmı rahatsızlandı. Mide bulantısı, baş dönmesi ve istifra şikayetlerinin artmasının ardından hastane personeli hastanelik oldu. Hemen hastanede tedavi altına alınan 100’ün üzerinde personelin zehirlendiği anlaşıldı. Yapılan ilk incelemelere göre personellerin içtikleri ayrandan zehirlendiği belirlendi.

Yemeklerden ve içeceklerden numune alınarak olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek