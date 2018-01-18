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100’ün üstünde sağlık personeli yediği yemekten zehirlendi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinden 100’ün üzerinde personel öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı. Personelin içtikleri ayrandan zehirlendiği belirlendi.

100ün üstünde sağlık personeli yediği yemekten zehirlendi

18 Ocak 2018 17:44

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan 450 kişilik ameliyathane ve yoğun bakım ünitesine ait olan yemekhanede öğle yemeği yiyen personelin bir kısmı rahatsızlandı. Mide bulantısı, baş dönmesi ve istifra şikayetlerinin artmasının ardından hastane personeli hastanelik oldu. Hemen hastanede tedavi altına alınan 100’ün üzerinde personelin zehirlendiği anlaşıldı. Yapılan ilk incelemelere göre personellerin içtikleri ayrandan zehirlendiği belirlendi.

Yemeklerden ve içeceklerden numune alınarak olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek 

 

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