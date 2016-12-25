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102 günlük komadan sedyeyle çıktı, iki yıl sonra yürümeye başladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2.5 yıl önce geçirdiği motosiklet kazasının ardından 102 gün komada kalıp, yürüme ve konuşma yeteneğini kaybeden 20 yaşındaki Tunahan Tezer, yeniden yürümeye başladı. Tezer, en büyük hayalinin bir otomobil alıp dünyayı turlamak olduğunu söyledi.

102 günlük komadan sedyeyle çıktı, iki yıl sonra yürümeye başladı

25 Aralık 2016 10:07

İzmit’te yaklaşık 2.5 yıl önce geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan Tunahan Tezer, 102 gün komada kaldığı hastaneden konuşma ve yürüme kaybı nedeniyle tekerlekli sandalye ile taburcu oldu. Taburcu olduktan sonra yine sedye ile bir fizik tedavi merkezine götürülerek tedavisine başlanan Tezer, azmi ve doktorların da yardımıyla geçen 2.5 yılın ardından yeniden yürümeye başladı. İzmit’te özel bir rehabilitasyon merkezinde tedavisini sürdüren Tezer, en büyük hayalinin bir otomobil alıp dünyayı turlamak olduğunu söyledi.

“Gayretli olması iyileşmesinde en büyük etken

Tezer’in iki yıl önce sedye ile kendilerine geldiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ahmet Hancı, “Tunahan 20 yaşında. Yaklaşık 2.5 yıl önce motosiklet kazasına bağlı kafa travması nedeniyle bize getirildi. Getirildiğinde özellikle sağ tarafında hiçbir hareket yoktu. Konuşması kötü durumdaydı. Yatarak tedavisine başladık. Erken dönem rehabilitasyonda elimizden gelen tüm tedavileri uyguladık. Hastanın genç ve gayretli olmasının da etkisiyle hızlı bir düzelme gördük” dedi.

“Sedyeyle geldi, şimdi bağımsız olarak yürüyor”

Tedavi sürecinde Tunahan’ın çok istekli olduğunu belirten Dr. Hancı, “Özellikle oturma dengesini sağladık. Sonra birkaç ay içerisinde ayağa kalkıp desteksiz bir şekilde yürür hale geldi. Sonra tedavisine devam ettik. Yürüyüş robotu, havuz içi egzersiz tedavileri, iş uğraşı, el uğraşı, konuşma tedavileri tüm bunları hastanemizde uygular hale geldik. Bunların sonucunda görüldüğü gibi desteksiz ve bağımsız bir şekilde yürüyebiliyor. Tedavisine gidip gelebiliyor, toplu taşıma kullanabiliyor. Konuşması düzelmiş durumda” diye konuştu.

“102 gün yoğun bakımda yattım”

26 Mart 2014 günü geçirdiği kazada motosikletten düşerek başını çarptığını, daha sonra da ağır yaralandığını söyleyen Tunahan Tezer ise, “Motosiklet kullanırken başımı çevirerek birine selam verdim. Ondan sonra önüme döndüğümde araba vardı. Sonra arabaya çarparak havalandım ve çöp konteynerinin sivri yerine başımı çarptım. 102 gün yoğun bakımda yattım. Daha sonra fizik tedavi merkezine sedye ile getirildim. Tabi ben bu süreçlerin hiçbirini hatırlamıyorum” şeklinde konuştu.

“Hayalim, otomobil alıp dünyayı turlamak”

Tedavi sürecinde birçok farklı yöntemle çalıştığını dile getiren Tezer, “İlk olarak fizik tedavi aldım. Robot, iş-uğraş, ergo terapi, havuz hepsini kullandım. Ve daha sonra bu hale geldim. Artık ayakta durabiliyorum. Çarşıya, pazara kendim çıkabiliyorum. Tamamen iyileştiğimde ilk hedefim araba almak. Yani dünyayı turalayacağım. Arabaya o kadar özlem duyuyorum” ifadelerini kullandı. 

Gürcan Yılmaz
KOCAELİ


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