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102 yıl sonra mezar taşı koyuldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Gümüşçay (Dimetoka) şehitliğine 102 yıl sonra mezar taşı koyuldu.

102 yıl sonra mezar taşı koyuldu

31 Ekim 2017 18:04

Mezar taşı; Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Tarihçi Ömer Aslan, araştırmacı Engin Gürsu ve eşi Nazmiye Gürsu tarafından konuldu. Engin Gürsu, "1915 Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları sırasında yaralılar, deniz yolu ile önce Karabiga’ya getirilirdi. Yaralılara gerekli tedavilerin vereceği yeterli hastane olmadığı için yaralılar buradan da büyük hanay evlerin hastane binası olarak kullanıldığı, Gümüşçay (Dimetoka) 3. Menzil Hastanesi’ne getirilerek tedavileri yapılırdı. Burada şehit olan askerlerimiz yatmaktadır. Bu şehit olan askerlerimiz Gümüşçay (Dimetoka) mezarlığına defnedilmişlerdir. Mezarlık yolunun Şehitler Caddesi, Beldede 4 tane mezarlık bulunmasına rağmen şehitlerimizin yattığı mezarlığa da Şehitler Mezarlığı denilmiştir" diye konuştu. 2011 yılına kadar Gümüşçay (Dimetoka) Şehitliğinde yatan Çanakkale Şehitleri ile kimsenin ilgilenmediğine dikkati çeken Gürsu, 96 yıldır unutulan ve künyeleri belirlenen ilk taşın konduğunu ifade ederek şunları kaydetti: "Mehmet oğlu Ahmet, Adana-Karaisalı konularak şehitliğin oluşturulmasına başlandı. Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı "Bir taş da sen koy" kampanyası başlatarak, o gün künyeleri belirlenen 59 şehidimiz için çeşitli kurum ve kuruluşlardan yardım alarak, Gümüşçay Şehitliğini oluşturdu. Daha sonra künyeleri belirlenen ve taşları konan 3 şehidimizin ardından Seyf Ali oğlu Abdullah, Koçhisar-Niğde şehidimizin taşının yapımını, S.S. 14 Nolu Biga Birlik Küçük Otobüsçüler ve Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Mehmet Sert, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte üstlendi" dedi. 

Toprak Akkaya
 

Etiketler: mezar taşı

 

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