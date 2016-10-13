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103 yaşında bypass olan nine tarihe geçti

Antalya’da yaşayan 103 yaşındaki Ayşe Yıldız’ın tıkalı olan 5 damarına 2,5 saatlik operasyonla bacaklarından alınan damarlarla bypass yapıldı.

103 yaşında bypass olan nine tarihe geçti

13 Ekim 2016 16:10

103 yaşındaki 7 çocuk, 20 torun sahibi Ayşe Yıldız, geçtiğimiz hafta göğüs ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde Yıldız’ın kalbine giden 5 damarının tıkalı olduğu belirlendi. Hayati tehlikesi bulunan Yıldız’a bypass yapılmasına karar verildi. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mesut Özcan tarafından ameliyata alınan Yıldız’a, ilk olarak kalbini yüzde 50 oranında destekleyen yapay kalp takıldı. Daha sonra vücut ısısı 30 dereceye düşürülüp kalbi durdurulan Yıldız'a bacaklarından alınan damarlarla bypass işlemi gerçekleştirildi.

103 yaşındaki Yıldız, 2.5 saatlik bir operasyonun ardından tarihe geçti.

"Kalbi 20 yaşında"
Bir süre yoğun bakımda kalan Ayşe Yıldız’ın tedavisine, serviste devam ediliyor. Bypass işleminin ardından hastanın kalbinin 20 yaşındaki bir insanın kalbiyle aynı duruma geldiğini belirten Op. Dr. Özcan, "Daha önce de 96 yaşında bir hastaya bypass yapmıştık. Yaş bizim için önemli değil, önemli olan hastanın yaşam aktivasyonu. Ayşe teyze, fiziksel olarak iyi durumdaydı, yakınları kendi işini gördüğünü, yürüyüp gezdiğini söyledi. Kendisine de durumunu anlatıp ameliyat yapmamız gerektiğini söyledim. ‘Yap oğlum bir şey olmaz’ dedi. Operasyon başarılı geçti. Tıkalı damarlar devre dışı bırakıldı. Kalbi destekleyecek yeni damarlar yerleştirildi. Kalbi artık 20 yaşında diyebiliriz. Operasyonu yapmasaydık birkaç saat içinde kaybedebilirdik. Şimdi durumu çok iyi. 20 gün sonra günlük yaşantısına döneceğini düşünüyoruz" dedi. 

Etiketler: 103 yaşında bypass


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