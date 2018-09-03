Diğer
Kategoriler

105 hafta sonra lider

Spor Toto Süper Lig’in yeni lideri Kasımpaşa, ligde 105 hafta sonra haftayı lider kapadı.

105 hafta sonra lider

03 Eylül 2018 10:25

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında evinde MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup eden Kasımpaşa, ligin liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor’u, ikinci hafta Medipol Başakşehir’i, üçüncü hafta Sivasspor’u yenen Paşa, bu haftayı da galibiyetle kapatmasıyla ligin tek yenilgisiz takımı oldu. 

Ligin yeni lideri Kasımpaşa, son olarak lider olduğunda takvimler 2015 yılının Ağustos ayını gösteriyordu. 2015-2016 sezonun ikinci haftasında sahasında Başakşehir’i 1-0 ile geçen lacivert-beyazlılar, puanını 6 yaptı. Bu sonuçla +4 averajla lider olan Paşa, haftayı lider bitirdi. O hafta aynı puanda olduğu Antalyaspor’un +3, Trabzonspor’un ise +2 averajı bulunuyordu. 

Böylece Kasımpaşa ligde toplam 105 hafta sonra haftayı lider tamamladı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç